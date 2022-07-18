ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (145-Й ДЕНЬ)| Российские войска продолжают планомерно возвращаться из оперативной паузы

Как ранее отмечала ISW, окончание российской оперативной паузы вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям - несмотря на субботнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о „дальнейшем наращивании действий группировок на всех операционных направлениях“.

Российские войска продолжают планомерно возвращаться из оперативной паузы, полагают эксперты, 17 июля российские военные провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области.

Об этом сообщает телеграм-канал с официальными городскими новостями. Всего, по данным властей, российские самолеты Су-35 выпустили по Одессе четыре ракеты. Одну сбили над морем, две попали в неназванный объект военной инфраструктуры (там идет тушение пожара, информации о пострадавших нет), еще одна попала в неработающий мост через Днестровский лиман - к югу от Одессы.

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Швейцария отказалась лечить у себя раненых бойцов ВСУ

Изначально к правительству Швейцарии обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ, пишет Tages Anzeiger.

Федеральное ведомство здравоохранения и МИД Швейцарии отказал в запросе.

Причина - нежелание нарушать нейтральный статус Швейцарии и Женевские конвенции, которые требуют от нейтральных стран интернировать раненых.