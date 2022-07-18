ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (145-Й ДЕНЬ)| Российские войска продолжают планомерно возвращаться из оперативной паузы(18)
Подводим итоги еще одного дня войны.
Российские войска продолжают планомерно возвращаться из оперативной паузы, полагают эксперты, 17 июля российские военные провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области.
Как ранее отмечала ISW, окончание российской оперативной паузы вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям - несмотря на субботнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о „дальнейшем наращивании действий группировок на всех операционных направлениях“.
Россия вновь ударила четырьмя ракетами по Одессе
Об этом сообщает телеграм-канал с официальными городскими новостями. Всего, по данным властей, российские самолеты Су-35 выпустили по Одессе четыре ракеты. Одну сбили над морем, две попали в неназванный объект военной инфраструктуры (там идет тушение пожара, информации о пострадавших нет), еще одна попала в неработающий мост через Днестровский лиман - к югу от Одессы.
Мировой суд Таганского района оштрафовал Google за „недостоверную информацию“ о „спецоперации“ в Украине
Сумма штрафа — более 21 миллиарда рублей.
Швейцария отказалась лечить у себя раненых бойцов ВСУ
Изначально к правительству Швейцарии обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ, пишет Tages Anzeiger.
Федеральное ведомство здравоохранения и МИД Швейцарии отказал в запросе.
Причина - нежелание нарушать нейтральный статус Швейцарии и Женевские конвенции, которые требуют от нейтральных стран интернировать раненых.
В результате обстрела города Торецк в Донецкой области погибли шесть человек
Как утверждает МВД Украины, российские военные нанесли удар по двухэтажному зданию, в котором находились люди.
Спасатели достали из под завалов тела пяти погибших. Также из под завалов были спасены трое человек, но один из них позже скончался в больнице.
Пророссийские силы взяли под контроль Северск в Донецкой области — МВД самопровозглашенной ЛНР
Северск расположен между Северодонецком, который заняли российские военные, и Славянском, который контролируют украинские силы.
Минобороны России впервые официально назвало имя командующего группировкой войск „Восток“, принимающей участие во вторжении в Украину. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Жозеп Боррель призвал Европу потерпеть, но не ослаблять санкции против России.
Появились фото, на которых в Новой Каховке опять горит склад российских боеприпасов.
Шесть человек погибли после обстрела Торецка в Донецкой области; новый удар нанесен по Одессе.
В СБУ говорят, что часть российской армии зашла в Украину с картами 1969 года. На них нет целых городских районов, а обе воюющие страны тогда были частью СССР.
На Донецком направлении российские войска продолжают попытки наступления на Бахмут и Северск. Штурмовыми действиями противник пытается улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское — безуспешно.
На Бахмутском направлении украинские силы отразили попытку штурма в районе Мироновка – Углегорская ТЭС.
На Славянском направлении ВС РФ пытались продвинуться в сторону Бражковки и Дмитровки. ВСУ отбросили противника и нанесли ему потери.
На Авдеевском направлении российские силы пытались наступать на направлении Верхнеторецкое – Каменка, но безуспешно.
Четыре человека погибли в результате ракетного удара по заводу „Южмаш“ в Днепре 16 июля
Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. 16 человек были ранены. Сегодня спасатели закончили разбирать завалы и извлекли тело четвертого погибшего. Семь пострадавших остаются в больнице.
По версии Минобороны РФ, целью удара по Днепру были цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет „Точка-У“ и реактивных снарядов систем залпового огня.