Военный дневник
18.07.2022, 21:49

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (145-Й ДЕНЬ)| Российские войска продолжают планомерно возвращаться из оперативной паузы

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UKRAINE-CRISIS/DONBAS REGION
UKRAINE-CRISIS/DONBAS REGION
ФОТО: GLEB GARANICH | REUTERS

Подводим итоги еще одного дня войны.

  • Российские войска продолжают планомерно возвращаться из оперативной паузы, полагают эксперты, 17 июля российские военные провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области.

    Как ранее отмечала ISW, окончание российской оперативной паузы вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям - несмотря на субботнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о „дальнейшем наращивании действий группировок на всех операционных направлениях“.

  • Россия вновь ударила четырьмя ракетами по Одессе

    Об этом сообщает телеграм-канал с официальными городскими новостями. Всего, по данным властей, российские самолеты Су-35 выпустили по Одессе четыре ракеты. Одну сбили над морем, две попали в неназванный объект военной инфраструктуры (там идет тушение пожара, информации о пострадавших нет), еще одна попала в неработающий мост через Днестровский лиман - к югу от Одессы.

  • Мировой суд Таганского района оштрафовал Google за „недостоверную информацию“ о „спецоперации“ в Украине
    Сумма штрафа — более 21 миллиарда рублей.

  • Швейцария отказалась лечить у себя раненых бойцов ВСУ
    Изначально к правительству Швейцарии обратился Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия при НАТО, который координирует международную эвакуацию военных ВСУ, пишет Tages Anzeiger.

    Федеральное ведомство здравоохранения и МИД Швейцарии отказал в запросе.

    Причина - нежелание нарушать нейтральный статус Швейцарии и Женевские конвенции, которые требуют от нейтральных стран интернировать раненых.

  • В результате обстрела города Торецк в Донецкой области погибли шесть человек

    Как утверждает МВД Украины, российские военные нанесли удар по двухэтажному зданию, в котором находились люди.

    Спасатели достали из под завалов тела пяти погибших. Также из под завалов были спасены трое человек, но один из них позже скончался в больнице.

  • Пророссийские силы взяли под контроль Северск в Донецкой области — МВД самопровозглашенной ЛНР

    Северск расположен между Северодонецком, который заняли российские военные, и Славянском, который контролируют украинские силы.

  • Минобороны России впервые официально назвало имя командующего группировкой войск „Восток“, принимающей участие во вторжении в Украину. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

  • Жозеп Боррель призвал Европу потерпеть, но не ослаблять санкции против России.

  • Появились фото, на которых в Новой Каховке опять горит склад российских боеприпасов.

  • Шесть человек погибли после обстрела Торецка в Донецкой области; новый удар нанесен по Одессе.

  • В СБУ говорят, что часть российской армии зашла в Украину с картами 1969 года. На них нет целых городских районов, а обе воюющие страны тогда были частью СССР.

  • На Донецком направлении российские войска продолжают попытки наступления на Бахмут и Северск. Штурмовыми действиями противник пытается улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское — безуспешно.

  • На Бахмутском направлении украинские силы отразили попытку штурма в районе Мироновка – Углегорская ТЭС.

  • На Славянском направлении ВС РФ пытались продвинуться в сторону Бражковки и Дмитровки. ВСУ отбросили противника и нанесли ему потери.

  • На Авдеевском направлении российские силы пытались наступать на направлении Верхнеторецкое – Каменка, но безуспешно.

  • Четыре человека погибли в результате ракетного удара по заводу „Южмаш“ в Днепре 16 июля
    Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко. 16 человек были ранены. Сегодня спасатели закончили разбирать завалы и извлекли тело четвертого погибшего. Семь пострадавших остаются в больнице.

    По версии Минобороны РФ, целью удара по Днепру были цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет „Точка-У“ и реактивных снарядов систем залпового огня.

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