Правда ли, что на популярной фотографии изображён медосмотр пленного нациста в Донецке?

Полностью характеристика выглядит так: „Не народ, а скотина, хам, дикая орда. На снимке можно увидеть, как военный врач осматривает парня, тело которого покрыто свастиками. Подпись гласит: „Донецк. Медосмотр пленного“. А так в/на Окраине фашизма нет“.



Широкое хождение фотография с этим комментарием получила в Telegram, где 27 июня её распространил канал „Шкварка News“. Пост по состоянию на 8 июля посмотрели 883 000 пользователей. На следующий день идентичную публикацию в своём канале сделал член Центрального совета партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“ Николай Стариков. Появилась публикация и на популярном немецкоязычном канале Russländer & Friends. Новость об этом распространила и „Газета.ru“.

Среди сотен пользователей, оставивших свои комментарии под публикациями, нашлись и те, кому фотография показалась знакомой. Кто-то смог вспомнить, как в 2014 году снимок уже подавался как иллюстрация набора то ли в украинскую армию...

...то ли в Национальную гвардию Украины.

Впрочем, и это далеко не всё. Польские пользователи узнают в фотографии набор уже в свою армию. А вот читатели статьи 2010 года на сайте „Каспаров.ru“ скажут, что перед нами — медосмотр в российском СИЗО. Последние будут наиболее близки к истине. Самая ранняя датировка фотографии в Сети относится к 2005 году — именно тогда, согласно описанию в банке фотографий Getty Images, был сделан снимок, правами на который владеют известный фотограф Владимир Драчёв и агентство AFP. Текст под фотографией гласит: „Могилёв, Беларусь. 22 июня 2005 года. Белорусский тюремный врач осматривает заключённого, покрытого нацистскими татуировками, в 15-й тюрьме в городе Могилёв, примерно в 200 км от Минска. Около 4000 заключённых были освобождены по амнистии, объявленной к 60-летию конца Второй мировой войны [на самом деле, Великой Отечественной войны — Прим.авт.], и ещё около 5000 будут выпущены в течение одного года“.