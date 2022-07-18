Спа-отель Noorus может сократить 183 сотрудника. И закрыться на зиму

Как уточнил в интервью порталу RusERR член правления Дмитрий Антонов, причиной такого решения стало резкое увеличение стоимости электро- и теплоэнергии: если в январе прошлого года счет за электричество составлял 18 131 евро и за газ - 21 625 евро, то в январе текущего года счет за электричество оказался в три, а за газ - в пять раз больше.

По его словам, в условиях роста цен на энергоносители бизнес становится нерентабельным: „Услуги, предоставляемые отелем, и новый аквапарк пользуются большой популярностью у местного населения и туристов. Мы имеем хороший финансовый показатель и даже смогли справиться с долгами, которые образовались в период пандемии. Но время идет, становится все сложнее. Правительство предупреждает о тяжелой зиме в связи с повышением цен на энергоносители. В таких условиях мы не сможем продолжать“.

„Нецелесообразно работать в ущерб компании“, - добавил он, подчеркнув, что Noorus SPA Hotel может закрыться на зиму.

В случае получения государственной помощи и улучшения экономической ситуации планы предприятия могут быть пересмотрены: „Новый правительственный коалиционный договор содержит положения, которые дают надежды на продолжение хозяйственной деятельности не в ущерб бизнесу. В случае его выполнения, возможно, получится избежать „черного сценария“ с сезонным закрытием“.