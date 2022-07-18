Нигерия готова сотрудничать с Россией в вопросах футбола

„Если они [футболисты и тренеры] этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству... Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь.

Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских“, – сказал Шеху.

Посол отметил, что пока ни одна нигерийская команда не выражала такого желания.

„Но если они захотят, то мы поможем им найти подходящего игрока или тренера. Они также могут обратиться в российское посольство в Нигерии. Рынок открыт.

Спорт очень важен для нас и в плане международных связей. Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте.

Те, кто ничего не знал о России, благодаря футболу [на ЧМ-2018] познакомились с этой страной, и им здесь очень понравилось, многие даже остались здесь. Так что мы надеемся, будет и другая возможность для нигерийцев посетить Россию и обменяться опытом“, – отметил посол.