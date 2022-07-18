В Ласнамяэ собака спрыгнула с балкона

Полиция доставила той-терьера в клинику, а Группа спасения животных гарантировала оплату счета. Всезнающие языки были уверены, что собаку, должно быть, выбросили из окна. Сегодня выяснилось, что никто собаку не выкидывал, пишет Хейки Вальнер на Loomaveeb.

Пятилетний кобель, той-терьер по имени Чип прекрасно пережил ночь в клинике, и просто чудо, что он не сломал ни одной кости при падении с шестого этажа. Правда, сильно пострадал позвоночник, и даже сейчас не ясно, все ли восстановится, но ветеринары надеются на лучшее.

„Я не знаю точно, как двигалась информация, но хозяева собаки Алексей и Наталья из Украины, почти сразу же связались со мной. Они были шокированы произошедшим, к тревоге добавилось то, что их не подпускали к собаке и не давали никаких объяснений. Здесь считаю необходимым уточнить, что это стандартная процедура в ситуации, когда непонятно, намерено ли причинил вред своему питомцу его хозяин и не представляет ли он угрозу для здоровья и жизни животного.

Обстоятельный разговор вселил в меня убежденность, что эти люди не могут быть опасны и не сделали ничего дурного псу. Так что же случилось? Алексей и Наталья ушли из дома, из-за жары оставив балконную дверь открытой. Возможно, на балкон прилетела птица, и „сторожевая собака“ пошла ее прогонять, но немного перестаралась. Так предполагает семья, потому что Чип вообще не любит птиц и имеет к ним особенно враждебное отношение.

„Он никогда этого не делал и не ходит на балкон, особенно когда нас нет дома“, — сказала раздавленная чувством вины Наталья.

Воздушный полет и несчастный случай, произошедший с псом, которого в клинике изначально нарекли Гагариным, закончился относительно благополучно благодаря четверым людям, которые пожертвовали группе 45 евро. Я хотел бы поблагодарить Хелен-Кристи, Кристу, Оксану и Нину за их понимание и доброту. На эти деньги мы мало что можем сделать, но и не забуксуем, потому что по договору владельцы возместят Группе спасения животных все расходы до последнего цента.