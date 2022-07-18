„Сына убили - купил новую „Ладу“! Как в России рекламируют войну с помощью „гробовых денег“
В России отмечается новая тенденция - помимо того, что добровольцам обещают высокие зарплаты за участие в так называемой „спецоперации“, а на деле войне в Украине, теперь по пропагандистскому ТВ активно рассказывают о том, какие выплаты ждут семьи погибших. В передаче Дмитрия Киселева, например, показали новую „Ладу“, купленную на такие „гробовые“ деньги.
Родители военного Алексея Малова из Саратовской области стали героями сюжета одной из самых популярных пропагандистских программ. „В память о сыне купили новенькую машину“, — с гордостью рассказывает отец погибшего десантника „Вестям недели“.
На путинские пособия семьям погибших солдат они сумели купить автомобиль „Лада“. „Эта новая Лада куплена на то, что в народе называют „гробовыми деньгами“, - скорбным голосом сопровождает проезд машины автор сюжета.
По оценке Минобороны Великобритании, Россия на войне в Украине потеряла треть войск — 50 тысяч человек погибшими и ранеными. Выплаты семьям погибших составляют от 5 до 7,4 млн рублей, однако далеко не все семьи могут получить обещанные деньги.