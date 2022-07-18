„Сына убили - купил новую „Ладу“! Как в России рекламируют войну с помощью „гробовых денег“

В России отмечается новая тенденция - помимо того, что добровольцам обещают высокие зарплаты за участие в так называемой „спецоперации“, а на деле войне в Украине, теперь по пропагандистскому ТВ активно рассказывают о том, какие выплаты ждут семьи погибших. В передаче Дмитрия Киселева, например, показали новую „Ладу“, купленную на такие „гробовые“ деньги.