Известный книжный магазин открылся в Нарве. С русскими книгами в Ида-Вирумаа проблем не будет

Мы спросили руководство магазина, легко ли сейчас привозить русскоязычные книги в Эстонию. Анна Чернова, специалист по маркетингу, рассказала, что запретов на ввоз книг из России на территорию Евросоюза нет. Книги и другие товары они заказывают не только из России, благодаря этому магазин рассчитывает сохранить разнообразие ассортимента. „Мы продолжаем работать в привычном режиме и стараемся сохранить регулярные поставки и доступные цены, - сказала Анна. - В Ида-Вирумаа планируем стать магазином с широчайшим ассортиментом русских книг“.

У сети Mnogoknig есть два магазина в Таллинне, и вот теперь смелое решение - открытие в Нарве. На чем оно основано? По словам Черновой, во время пандемии люди стали больше читать и часто заказывать книги онлайн, поэтому объем заказов у магазина только растет. „Нам нравится эта тенденция - становится больше думающих людей, которые заботятся о самообучении и развитии, - рассказывает о текущей ситуации со спросом на книги Анна. - Сами мы активно работаем над лояльностью существующих клиентов: улучшаем свой сервис, делаем удобнее сайт, современнее и востребованнее ассортимент в физических магазинах, открываем больше точек, чтобы быть ближе к дому наших покупателей. Сейчас, когда пандемия на спаде, планируем мероприятия для детей и взрослых, например дни чтения сказок и встречи с известными авторами“.