Если Россия не будет поставлять газ? Какой план есть у ЕС

Если после завершения его планового ремонта не заработает „Северный поток“, и Россия не возобновит поставки газа, то в силу вступит газовая директива ЕС, принятая в 2017 года и направленная на обеспечение энергетической безопасности (Security Of Supply), своего рода экстренный план по газоснабжению.

Страны ЕС в нем поделены на региональные группы, которые объединяют общие риски. Одна группа, например, балтийские государства и Финляндия, которые полностью были зависимы от российского газа и уже частично нашли альтернативу поставкам из РФ. В другую группу входят Португалия, Испания и Франция, которые получали российский газ в небольших объемах и отказ от российских поставок газа напрямую их не затронет.

В случае кризиса страны-участницы плана обязаны проявлять солидарность и поставлять друг другу газ, а также обмениваться информацией. Кроме того, государства ЕС должны до начала следующего отопительного сезона в Европе заполнить газохранилища на 80 процентов. Но эксперты говорят о том, что без самого главного поставщика газа - России - осложняются как обоюдные поставки, так и наполнение газохранилищ.

Кто кому будет помогать

Германия - самый крупный потребитель российского газа в Европе и важная транзитная страна, через которую по газопроводу „Северный поток“ и другим происходят поставки газа в Европу. Но что произойдет, если Германия перестанет получать российский газ? Будет ли она в этом случае поставлять газ, получаемый из Норвегии или Нидерландов, другим странам ЕС, хотя сама будет испытывать дефицит?

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в данный момент договаривается со странами-соседями о таких солидарных поставках газа. „Мы должны продумать и определить, что мы будем делать в таких кризисных случаях. Когда возможен дефицит газа, в каких странах, какие шаги будут предприняты, мы должны это знать“, - сказал Хабек во время встречи со своим чешским коллегой.