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17.07.2022, 19:48

ПОДКАСТ | „Увидел, как играет Робертсон, и заболел снукером“. Эстонец Андрес Петров о том, как шел к золоту чемпионата Европы

 
Andres Petrov 01.07.2022
Andres Petrov 01.07.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Гостем подкаста „Бей беги“ на портале RusDelfi стал лучший снукерист Эстонии, чемпион Европы Андрес Петров, которому удалось прорваться в топ сильнейших игроков планеты. В ближайшие два года - он игрок мирового тура.

В получасовом интервью Андрес рассказал о самой сложной фотосессии в жизни - пришлось идти в жилетке и бабочке с кубком чемпиона на огенный албанский пляж - нелюбви к кондиционерам, а также о том, как он пришел в бильярд. А также поблагодарил своих водителей за то, что не стали отговаривать сына от этого вида спорта.

„Теперь на ближайшие два года я попал в мировой топ, - констатирует Андрес. - Во-первых, я собираюсь переехать в Англию, поскольку большинство турниров проводятся там, а перелеты отнимают много времени и сил. А во-вторых, мне очень хочется, чтобы люди больше не говорили, мол, эстонский снукер - это только Петров. Для этого я активно занимаюсь с учениками и планирую это делать в дальнейшем“.

Полностью подкаст слушайте здесь.

Ekspress Meedia
"Увидел, как играет Нил Робертсон, и заболел". Эстонец Андрес Петров о том, как шел к золоту чемпионата Европы и попаданию в топ лучших
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