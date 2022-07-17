ПОДКАСТ | „Увидел, как играет Робертсон, и заболел снукером“. Эстонец Андрес Петров о том, как шел к золоту чемпионата Европы

В получасовом интервью Андрес рассказал о самой сложной фотосессии в жизни - пришлось идти в жилетке и бабочке с кубком чемпиона на огенный албанский пляж - нелюбви к кондиционерам, а также о том, как он пришел в бильярд. А также поблагодарил своих водителей за то, что не стали отговаривать сына от этого вида спорта.

„Теперь на ближайшие два года я попал в мировой топ, - констатирует Андрес. - Во-первых, я собираюсь переехать в Англию, поскольку большинство турниров проводятся там, а перелеты отнимают много времени и сил. А во-вторых, мне очень хочется, чтобы люди больше не говорили, мол, эстонский снукер - это только Петров. Для этого я активно занимаюсь с учениками и планирую это делать в дальнейшем“.