Ласнаидея предлагает новые кино-впечатления в Ласнамяэ

„Фанатам Ласнаидеи, конечно же, знакомо наше ежегодное мероприятие - ЛаснаКино. Оно обязательно состоится в августе. Поскольку в этом году двухсторонним отношениям США и Эстонии исполняется 100 лет, совместно с посольством США в Эстонии мы решили отметить это событие специальным показом американских кинолент. День американского кино в Ласнамяэ станет вишенкой на торте празднования этого события“, - рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея.

Полина продолжает: „Выбор кинолент мы делали совместно с Посольством США, и я очень рада, что сможем показать именно эти фильмы. „Собачья жизнь“ - очень трогательный фильм для семейного просмотра и последующего обсуждения про умного пса, который надеется понять смысл своей жизни в течение нескольких сроков службы разным владельцам. Это фильм про дружбу и преданность. Запаситесь платочками – я несколько раз смотрела этот фильм и каждый раз плакала. „Скейт-кухня“ это документальная драма о девочках-подростках, которые носятся по улицам солнечного Нью-Йорка на скейтбордах и мечтают устроить жизнь по своим правилам. Фильм „Отцы и дочери“ - о взаимоотношениях отца и дочери и параллельно об отношениях уже взрослой дочери с окружающим её миром. Это прекрасная психологическая мелодрама, серьезная и простая одновременно. Смотреть ее приятно, благодаря актерской игре Рассела Кроу. И четвертый фильм – „За пропастью во ржи“. Как понятно из названия, это биографическая лента об американском писателе Джероме Д. Сэлинджере, авторе романа „Над пропастью во ржи“. Фильм охватывает значительный и, без всякого сомнения, драматичный период в жизни писателя. Таким образом, надеемся, что каждый посетитель мероприятия найдет фильм себе по душе“.