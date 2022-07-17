Дважды беженцы. Как белорусы бегут от диктатуры и войны

Осенью прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша приняла около 150 тысяч белорусов, предоставив им работу и убежище. Но белорусы выезжали не только в Польшу. Значительная часть эмигрантов выбрали Литву, Латвию, Эстонию, Украину и Грузию. Эксперты оценивали общее число выехавших из страны примерно в 400 тысяч человек.

Первые волны новейшей белорусской эмиграции были напрямую связаны с преследованием инакомыслящих в стране. Белорусы бежали от репрессий, уголовного преследования, психологического давления на протестующих и их семьи. Многие из тех, кто покинул страну после событий лета-осени 2022 года, называли свой отъезд временной релокацией, однако со временем большинство вынуждено было признать — речь идет о беженстве.

Причем большой части белорусов, бежавших из страны по политическим мотивам в соседнюю Украину, пришлось стать беженцами дважды. Сначала они спасались от диктатуры, затем — от военной агрессии России.

Одной из таких дважды беженок стала белорусская певица, музыкант и телеведущая Катерина Водоносова. В течение года после событий августа 2020 года она вместе с мужем и двумя детьми оставалась в Минске и надеялась, что ей не придется покинуть свой дом.

„9 августа 2020 года я и подумать не могла, что ровно через год мне придется срочно, почти без вещей, с двумя детьми, без работы, знания языка и без планов на будущее покидать Беларусь, чтобы спасти себя от тюрьмы, детей от детского дома. Но вот как бывает: оказывается, так просто упаковать всю жизнь семьи в три чемодана, обнять маму и котов, расплакаться, а потом собраться и уехать в неизвестность“, — поделилась Катерина у себя в социальных сетях.

Сначала семья улетела в Вильнюс.