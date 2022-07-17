Юниорка сборной Эстонии прекрасно дебютировала на взрослом чемпионате мира по легкой атлетике

„Думаю, я немного в шоке от того, что только что произошло“, — призналась ученица Мехиса и Керсти Виру после успешного выступления. Она преодолела все высоты до 1,93 метра с первой попытки, а 1,93 преодолела со второй попытки. Все прошло так гладко, что даже диктор на стадионе имени Билла Хэйварда сказал: Бруус делает вид, что все так легко!

„Выступление прошло очень хорошо, раскачка была не такой пассивной, как обычно. Это дало мне больше уверенности в том, что конкуренция будет очень хорошая и почему бы не выйти в финал. Здесь, на стадионе, было очень приятно соревноваться перед этой публикой, мне это очень понравилось. Все условия были очень хорошие, было не жарко, беговая дорожка очень хорошая“, — похвалила Бруус.

17-летняя девушка из Табивере на два сантиметра улучшила ранее принадлежавший ей рекорд Эстонии среди юниоров, теперь юношеский рекорд отстает на один и три сантиметра от взрослой отметки, которую установила Анна Ильющенко.

Было обидно, что вы не смогли сегодня прыгать дальше с таким результатом? „Я не знаю... Может быть, даже нет, тогда будет оставить для финала“, — размышляла Бруус.

Финал по прыжкам в высоту состоится во вторник.