ФОТО | Финский пилот продолжает лидировать после второго дня „Ралли Эстонии“, Тянак третий

На 10-ом спецучастке победу одержал Эванс и сократил отставание от Рованперя до 11,1 секунды. Тянак стал третьим, увеличив отрыв от финна Эсапекка Лаппи (Toyota). Рованперя одержал победу на 11-ом спецучастке. Тянак снова показал третий результат.



На 12-ом спецучастке в Отепя, Эсапекка Лаппи и Гас Гринсмит повредил шину. Оба пилота признались, что шина лопнула после приземления с одного из трамплинов. Лаппи опустился с четвертого на седьмое место из-за спущенной шины, Гринсмит — с восьмого на девятое. Рованперя снова одержала победу, Тянак снова показал третий результат. На 13-ом спецучастке больших изменений не было. Рованперя одержал свою четвертую победу за день и увеличил отрыв от Эванса.



День продолжался в том же ритме. Рованперя выиграл 14-й, 15-й, 16-й и 17-й спецучасток и увеличил отрыв от Эванса. В первой десятке изменений не произошло. На последнем 18-ом спецучастке дня пилот „M-Sport“ Адриен Фурмо прервал победную серию команды Toyota. Рованперя закончил день на 29,1 секунды быстрее Эванса. Тянак уступает лидеру 1.11.5.