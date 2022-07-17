ФОТО | Финский пилот продолжает лидировать после второго дня „Ралли Эстонии“, Тянак третий
В эти дни в южной Эстонии проходит „Ралли Эстония“. После второго дня соревнований, продолжает лидировать финский пилот Калле Рованперя (Toyota), Отт Тянак (Hyundai) на третьем месте (+1,11,5).
Суббота:
На 10-ом спецучастке победу одержал Эванс и сократил отставание от Рованперя до 11,1 секунды. Тянак стал третьим, увеличив отрыв от финна Эсапекка Лаппи (Toyota). Рованперя одержал победу на 11-ом спецучастке. Тянак снова показал третий результат.
На 12-ом спецучастке в Отепя, Эсапекка Лаппи и Гас Гринсмит повредил шину. Оба пилота признались, что шина лопнула после приземления с одного из трамплинов. Лаппи опустился с четвертого на седьмое место из-за спущенной шины, Гринсмит — с восьмого на девятое. Рованперя снова одержала победу, Тянак снова показал третий результат. На 13-ом спецучастке больших изменений не было. Рованперя одержал свою четвертую победу за день и увеличил отрыв от Эванса.
День продолжался в том же ритме. Рованперя выиграл 14-й, 15-й, 16-й и 17-й спецучасток и увеличил отрыв от Эванса. В первой десятке изменений не произошло. На последнем 18-ом спецучастке дня пилот „M-Sport“ Адриен Фурмо прервал победную серию команды Toyota. Рованперя закончил день на 29,1 секунды быстрее Эванса. Тянак уступает лидеру 1.11.5.
Эстонские пилоты также участвуют в классе WRC-2 и JWRC(чемпионат мира по ралли среди юниоров). Георг Линнамяэ – лучший среди эстонцев в WRC2 перед последним днем гонок, восьмой (+4.40,9). Грегор Джетс находится на 12-м месте (+9,36,1), а Эгон Каур на 13-м месте (+12,20,6). Андреас Миккельсен лидирует в WRC2, опережая финна Теэму Сунинена на 10,6 секунды.
Среди юниоров отличный день провел эстонец Роберт Вирвес, выигравший в субботу восемь заездов из девяти. Вирвес завершил день на третьем месте. Он проигрывает 44,7 секунды лидеру Сами Паяри и 13,6 секунды занявшему второе место Джону Армстронгу.
Общая таблица после второго дня: