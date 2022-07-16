Профессор Университета Хельсинки: "Россия пытается максимально усложнить ситуацию для Европы“

Энергетическая политика президента России Владимира Путина направлена на то, чтобы шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей. Однако даже Россия вряд ли захочет полностью прекратить торговлю энергоресурсами и перекрыть денежные потоки. Так считает специализирующийся на энергетической политике России профессор Вели-Пекка Тюнккюнен из Университета Хельсинки.

"Россия пытается максимально осложнить ситуацию для Европы и в то же время сохранить часть доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, то есть не прекратить экспорт газа совсем“, – говорит он в интервью информагенству STT.

Постепенно сокращая газовые потоки, Россия также повышает цену на газ, чтобы не терять доходы от экспорта в той же пропорции, в какой Европа теряет газ.

"Россия явно пытается подорвать способность Европы пережить зиму. Именно сокращение экспорта газа не позволяет Европе пополнить запасы газа на зиму", – поясняет профессор.