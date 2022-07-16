От Франции до Марокко: Европу и ее соседей охватили аномальные лесные пожары

Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок.

Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате, в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко.

Copernicus, служба экстренного реагирования на стихийные бедствия при Евросоюзе, опубликовала карту, которая показывает, какие страны на юге Европы и севере Африки сейчас находятся в основной зоне риска распространения пожаров.

Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой.

Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Глобальная средняя температура уже превысила доиндустриальный уровень на 1,1 градус Цельсия и будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые.

На этой неделе глава федерации пожарных Франции заявил, что пожарные каждый день на себе испытывают последствия изменений климата.

„Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас“, - подчеркнул Грегори Альионе.

В прошлом году на юге Европы также бушевали лесные пожары - тогда особо опасная ситуация сложилась в Турции и Греции.

Португалия и Испания

В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и затем держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40.

Уже более 300 человек скончались в Португалии и Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, сообщили местные власти.

Одной из жертв пожаров в пятницу стал пилот португальского гидросамолета. Он разбился во время тушения огня в районе города Фош Коа на северо-востоке страны, недалеко от границы с Испанией.