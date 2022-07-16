В Японии за сутки впервые зафиксировали более 110 тысяч новых случаев COVID-19

Отмечается, что сразу несколько префектур зафиксировали рекордные показатели инфицирования. По данным издания, в Токио в субботу выявлено 18 919 новых эпизодов, что почти вдвое выше цифр, зарегистрированных неделей ранее. Умерли от вируса в японской столице два человека.