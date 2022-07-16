16.07.2022, 16:35
В Японии за сутки впервые зафиксировали более 110 тысяч новых случаев COVID-19(3)
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В Японии за сутки зарегистрировано 110 675 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Japan Times.
Это рекордный показатель для страны, прежнее максимальное значение было установлено 5 февраля (104 168 случаев), пишет "Интерфакс".
Отмечается, что сразу несколько префектур зафиксировали рекордные показатели инфицирования. По данным издания, в Токио в субботу выявлено 18 919 новых эпизодов, что почти вдвое выше цифр, зарегистрированных неделей ранее. Умерли от вируса в японской столице два человека.
В Японии распространяется крайне заразный подвариант „омикрона“ ВА.5.