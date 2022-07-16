Участница Pussy Riot Мария Алехина: "Я считаю, что всех детей нужно вывезти из России“

Сейчас такие уголовные дела возбуждаются каждый день, люди садятся на куда большие сроки за куда меньшие акции или высказывания, или посты в соцсетях. И сейчас, к сожалению, это стало частью повседневной реальности. Россия стала агрессором и начала войну, которую, конечно, можно было предсказать, но которой никто не ожидал в таком адском виде, в котором она сейчас происходит.

- Дело не в том, наверное, какая акция принесла известность, а в том, что мы были одними из первых людей, - если не считать Михаила Ходорковского и его команду, - которых посадили, показательно посадили, в тюрьму на два года за протест против Путина. То есть на тот момент, - в конце 2011 – начале 2012 года это было скандалом, шоком, адовым показательным процессом.

- Когда группа Pussy Riot только появилась, она была известна в узком кругу в России. После того, как в 2012 году вы устроили панк-молебен „Богородица, Путина прогони“ в московском храме Христа Спасителя, известность вашей группы вызвала без преувеличения большой общественный резонанс во всем мире. А на ваш взгляд, какая акция Pussy Riot принесла вам мировую известность?

Мария Алехина: Ну, каждый может быть Pussy Riot. Pussy Riot - это коллектив, занимающийся протестным феминистским искусством, десять лет протестующий против Путина. Как-то так… Мы – не политическая партия, у нас нет членских билетов. Если вы чувствуете, что хотите сделать акцию как Pussy Riot, вы можете сделать.

Думаю, что основная история, которая доставляла всем либо проблемы, либо наоборот меня люди поддерживали, - это моя возможность связи с правозащитниками, возможность говорить о том, что происходит внутри колонии, чтобы это становилось известно за пределами колонии. Потому что такой возможности практически ни у кого нет. Тем более, у женщин.

- В России гулаговская система. Человек сидит непосредственно в тюрьме, то есть следственном изоляторе в камерах только в период предварительного следствия, судебного следствия. После того как он получает приговор, он едет по этапу отбывать наказание в исправительную колонию. И там нет никакой камеры. Там барак на 80 человек. В одном помещении спят 80 женщин. Там есть одна кухня, ванная комната, точнее не даже не ванная комната, а просто ряд раковин с холодной водой. Что касается каких-то религиозных аспектов, то я думаю, что там всем было абсолютно всё равно.

- О вашем тюремном опыте поговорим, который вы приобрели за панк-молебен в храме в Христа Спасителя. Когда вы попали в заключение и когда тюремный персонал и ваши сокамерницы узнавали за что вы там оказались, какова была их первая реакция?

- Да нет. Есть только одна акция, в которой я из-за личных обстоятельств не приняла участие, - это зацеловывание милиционеров. Это была первая акция Pussy Riot. Я просто не смогла в ней поучаствовать, но, если отмотать время назад, то я бы в ней поучаствовала. Так что здесь, скорее, обратная ситуация.

- Есть ли в истории Pussy Riot такие акции, которые вы, может быть, с высоты сегодняшнего дня и не делали бы?

Если бы не было людей, которые против войны, если бы не было людей, которые протестуют и высказываются, то не было бы этих уголовных статей. Это что-то типа спрос рождает предложение, только в ужасном виде.

- Ну, наверное, можно нас благодарить так же, как каждого активного гражданина России. Сейчас введена военная цензура в России, появился ряд новых статей в Уголовном Кодексе. Например, статья о фейках с наказанием от 5 до 15 лет, статья за дискредитацию армии, статья за призывы к санкциям.

- Это очень популярная позиция. Я думаю, что я очень понимаю людей, которые по таким соображениям уехали, но у меня была просто немножко другая жизнь. Я половину времени проводила в турах, вступала с лекциями, с концертами в Европе, и я всегда возвращалась в Россию. То есть я выезжала из-под запретов, выезжала разными способами. Сейчас у меня нет планов строить эмигрантскую жизнь. У меня есть планы как можно больше выступать, как можно больше работать и собирать деньги на Украину, и, - если меня пустят, если у меня будет такая возможность, - волонтерить в лагере беженцев на границе Польши и Украины.

- Российская силовая репрессивная система, - после того как вы отсидели срок за акцию в храме Христа Спасителя, – не отпускала вас из своих лап. Вас постоянно арестовывали, задерживали, возбудили второе уголовное дело. Но, тем не менее, у вас была принципиальная позиция оставаться в России. Можно ли сказать, что виток войны России против Украины, который начался 24 февраля, стал той точкой, когда вы поняли, что сейчас уже, наверно, лучше быть полезным, уехав из страны?

- Конечно. Публичность для любого политзаключенного - это подушка безопасности. Поэтому сейчас во время наших туров мы говорим как раз о тех политзаключённых, которые находятся за решёткой и о которых меньше знают, чем, например, об Алексее Навальном или Владимире Кара-Мурзе. Мы показываем портреты политзаключенных, мы рассказываем их истории, собираем деньги для их семей иногда. Я просто на своем опыте знаю, что это действительно помогает. По крайней мере, может быть, возникает чуть больше уверенности в том, что не будет физического насилия либо попытки тебя убить.

И вокруг этого строилась вся какая-то моя жизнь и деятельность, и то, чего нам удавалось добиться. То есть на тот момент можно было судиться с колонией, выиграть процесс, что-то поменять внутри. Это было другое время. Сейчас все поменялось. Поменялось очень сильно и в худшую сторону.

Вот такие планы. Я сейчас как-то чуть меньше думаю про свое месторасположение. Но да, нужно понимать, что, если я пересекаю границу в обратную сторону, - это будет не через два года, это будет попозже, - нужно как-то готовиться к этому.

У меня сын через два года будет призывного возраста. Я не отдам своего ребенка. И раньше не отдала бы, а сейчас… Я считаю, что всех детей нужно вывезти из России.

- Когда вы совершили побег из России, вы фактически находились под уголовным делом, с браслетом на ноге. Как вы думаете, силовики, которые должны были отслеживать ваш браслет, просто проморгали ваше бегство или, может быть, они закрыли на это глаза?

- Конечно, проморгали. За мной следили три машины наружного наблюдения, включая второй спецполк, это всё у меня на месте было. Просто, во-первых, я тоже этим давно занимаюсь. А во-вторых, ну да, проморгали. Проморгали, ну бывает. Не первого человека они так проморгали. Нужно здесь ещё сказать про костюм, в котором я бежала. Это не первый раз, когда мы используем костюмы. Например, когда мы в день рождения Путина радужные флаги размещали на ключевых зданиях, включая ФСБ, Администрацию президента, мы использовали костюмы городских рабочих, есть такие оранжевые костюмы. И объясняли, например, охранникам, - которые спрашивали, зачем вообще радужный флаг на министерстве культуры, - что мы так ко дню рождения президента украшаем город.