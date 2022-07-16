В Москве по делу о госизмене арестован вице-президент крупной российско-финской компании(4)
Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 12 сентября 2022 года Тимофеева Валерия Владимировича, который проходит подозреваемым по делу о госизмене, пишет "Фонтанка".
Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестованный Тимофеев — вице-президент одной из российско-финских компаний.
По предварительной информации, он является вице-президентом по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy. Так, Тимофеев якобы имел доступ к информации, которая касается работы судостроительного завода „Янтарь“.
Как говорится на сайте Helsinki Shipyard Oy, компания занимается сложными морскими технологиями и судостроением.
„Верфь имеет многолетний опыт проектирования и строительства пассажирских и круизных судов. Мы также известны построенными нами ледоколами и другими специальными судами для арктических условий“, — сообщается на сайте Helsinki Shipyard Oy.