В Москве по делу о госизмене арестован вице-президент крупной российско-финской компании

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестованный Тимофеев — вице-президент одной из российско-финских компаний.

По предварительной информации, он является вице-президентом по развитию бизнеса российско-финской компании Helsinki Shipyard Oy. Так, Тимофеев якобы имел доступ к информации, которая касается работы судостроительного завода „Янтарь“.

Как говорится на сайте Helsinki Shipyard Oy, компания занимается сложными морскими технологиями и судостроением.

„Верфь имеет многолетний опыт проектирования и строительства пассажирских и круизных судов. Мы также известны построенными нами ледоколами и другими специальными судами для арктических условий“, — сообщается на сайте Helsinki Shipyard Oy.