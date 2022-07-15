ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (142-Й ДЕНЬ) | Россия устанавливает ракетные комплексы на Запорожской АЭС, ЕС готовит новые санкции(2)
Подводим итоги еще одного дня войны.
Российская армия ведет наступление в направлении Славянска в Донецкой области и пытается продвинуться в Бахмут, а также проводит перегруппировку для наступления на Северск, утверждает британская разведка и украинский Генштаб.
Британский волонтер Пол Ури умер в плену в самопровозглашенной ДНР. Власти самопровозглашенной республики называют его наемником и говорят, что он умер от „болезни и стресса“. Британские власти требуют разъяснений.
Власти Николаева сообщили, что по городу утром было выпущено 10 ракет. Повреждения получили два крупнейших университета, четыре человека ранены.
Евросоюз подготовил очередной раунд санкций против России за войну в Украине. В седьмой пакет попадет запрет на импорт российского золота. Кроме того, Евросоюз прикроет часть лазеек и четче пропишет исключение для импорта российского продовольствия.
45 стран договорились на конференции в Гааге, организованной Международным уголовным судом (МУС), Еврокомиссией и Нидерландами, совместно координировать расследование военных преступлений России в Украине и призвать виновных к ответу.
352 ребенка погибли с начала войны в Украине, сообщает украинская Генпрокуратура.
После вчерашнего ракетного удара по Виннице за помощью к медикам обратились 197 человек
Об этом рассказал изданию „Страна“ мэр города Сергей Моргунов.
„Состоянием на сегодняшнее утро 23 погибших. Госпитализировали 80 человек, из них трое детей, 15 человек в тяжелом состоянии, четыре — достаточно критические. Врачи сейчас борются за их жизнь. Все реанимации заняты, людям предоставлена вся необходимая медицинская помощь, возле каждого есть медицинский персонал, все обеспечены медикаментами. Важно, чтобы люди, которые в тяжелом состоянии, вышли из шока и выздоравливали“, — сообщил Моргунов.
В результате утреннего обстрела Донецка есть погибшие и пострадавшие
Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, в Петровском районе одна женщина погибла, еще одна получила ранения, в Кировском районе пострадали четыре человека.
В свою очередь штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что в результате сегодняшнего обстрела в республике погиб один человек, еще 12 пострадали. Идет ли речь о погибшей из Донецка, не уточняется.
Страны Запада должны рассмотреть возможность создания специального трибунала по военным преступлениям в Украине, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Хукстра сделал заявление по итогам международной конференции в Гааге, посвященной преследованию ответственных за преступления в ходе нынешней войны.
„У этой идеи есть достоинства, в том виде, в котором я ее понимаю. Необходимо заполнить вакуум. У Международного уголовного суда нет соответствующей юрисдикции“, - сказал он.
„Поэтому, я думаю, нам нужно рассмотреть идею такого трибунала. Это скорее всего будет непросто, но мы хотим помочь Украине любым возможным способом“, - добавил он.
Конференция по военным преступлениям в Украине началась в Гааге накануне. Также вчера Россия нанесла ракетный удар по Виннице, в ходе которого погибли 23 мирных жителя.
Оккупационные власти Херсона и Запорожья запретили „проявления экстремизма“ и дискредитацию органов российской власти
Назначенные Россией администрации в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей приняли законы, запрещающие „дискредитацию органов власти Российской Федерации“ и распространение „ложной информации“ о них, „призывы к экстремистским действиям“ и другую протестную активность.
Нарушителей указов, подписанных главами оккупационных администраций Запорожской области Владимиром Сальдо и Херсона Евгением Балицким, могут выдворить из региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
— На Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление россиян, которые пытались захватить село Богородичное
— На Донецком направлении войска РФ попытались взять под контроль участок дороги Бахмут — Лисичанск, наступали в сторону Нагорного и Белогоровки, но были отброшены под обстрелами ВСУ
— На том же направлении россияне пытались улучшить тактическое положение по направлениям Николаевка — Спорное, Мироновка — Углегорская ТЭС и Возрождение — Вершина. Понесли потери и отошли
— Еще одна попытка наступления военных РФ на направлениях Сладкое — Водяное, Владимировка — Водяное, Егоровка — Павловка не завершилась успехом
„Энергоатом“: россияне устанавливают ракетные комплексы на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС российские войска размещают ракетные комплексы, из которых обстреливают Никополь, заявил президент НАЭК „Энергоатом“ Петр Котин.
По его словам, россияне продолжают завозить на территорию АЭС военную технику, сейчас там около 500 солдат армии РФ.