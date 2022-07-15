ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (142-Й ДЕНЬ) | Россия устанавливает ракетные комплексы на Запорожской АЭС, ЕС готовит новые санкции

352 ребенка погибли с начала войны в Украине, сообщает украинская Генпрокуратура.

После вчерашнего ракетного удара по Виннице за помощью к медикам обратились 197 человек Об этом рассказал изданию „Страна“ мэр города Сергей Моргунов. „Состоянием на сегодняшнее утро 23 погибших. Госпитализировали 80 человек, из них трое детей, 15 человек в тяжелом состоянии, четыре — достаточно критические. Врачи сейчас борются за их жизнь. Все реанимации заняты, людям предоставлена вся необходимая медицинская помощь, возле каждого есть медицинский персонал, все обеспечены медикаментами. Важно, чтобы люди, которые в тяжелом состоянии, вышли из шока и выздоравливали“, — сообщил Моргунов.

В результате утреннего обстрела Донецка есть погибшие и пострадавшие Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его данным, в Петровском районе одна женщина погибла, еще одна получила ранения, в Кировском районе пострадали четыре человека. В свою очередь штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР заявил, что в результате сегодняшнего обстрела в республике погиб один человек, еще 12 пострадали. Идет ли речь о погибшей из Донецка, не уточняется.

Страны Запада должны рассмотреть возможность создания специального трибунала по военным преступлениям в Украине, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Хукстра сделал заявление по итогам международной конференции в Гааге, посвященной преследованию ответственных за преступления в ходе нынешней войны. „У этой идеи есть достоинства, в том виде, в котором я ее понимаю. Необходимо заполнить вакуум. У Международного уголовного суда нет соответствующей юрисдикции“, - сказал он. „Поэтому, я думаю, нам нужно рассмотреть идею такого трибунала. Это скорее всего будет непросто, но мы хотим помочь Украине любым возможным способом“, - добавил он. Конференция по военным преступлениям в Украине началась в Гааге накануне. Также вчера Россия нанесла ракетный удар по Виннице, в ходе которого погибли 23 мирных жителя.

Оккупационные власти Херсона и Запорожья запретили „проявления экстремизма“ и дискредитацию органов российской власти

Назначенные Россией администрации в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей приняли законы, запрещающие „дискредитацию органов власти Российской Федерации“ и распространение „ложной информации“ о них, „призывы к экстремистским действиям“ и другую протестную активность.

Нарушителей указов, подписанных главами оккупационных администраций Запорожской области Владимиром Сальдо и Херсона Евгением Балицким, могут выдворить из региона в течение 24 часов по решению военного коменданта.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное — На Слобожанском направлении украинские военные отбили наступление россиян, которые пытались захватить село Богородичное — На Донецком направлении войска РФ попытались взять под контроль участок дороги Бахмут — Лисичанск, наступали в сторону Нагорного и Белогоровки, но были отброшены под обстрелами ВСУ — На том же направлении россияне пытались улучшить тактическое положение по направлениям Николаевка — Спорное, Мироновка — Углегорская ТЭС и Возрождение — Вершина. Понесли потери и отошли — Еще одна попытка наступления военных РФ на направлениях Сладкое — Водяное, Владимировка — Водяное, Егоровка — Павловка не завершилась успехом