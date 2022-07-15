Путин снял Рогозина с поста главы „Роскосмоса“

В пятницу Госдума собралась на внеплановое заседание. Депутаты были возвращены с парламентских каникул, в том числе чтобы одобрить назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Сразу после голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Мантурова. Другим указом он уволил вице-премьера Борисова. Еще одним указом Борисов был назначен гендиректором госкорпорации „Роскосмос“.

О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявлено. Ранее на этой неделе издание „Медуза“ (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) писало, что в ближайшее время он должен перейти на работу в Кремль - хотя пост, который ему достанется в администрации президента, еще обсуждается.

Ожидаемая замена

О том, что Борисов покинет пост вице-премьера, поздно вечером во вторник, 12 июля, сообщили одновременно три издания - РБК, „Коммерсант“ и „Ведомости“. Они прочили его на место Рогозина в „Роскосмосе“.

65-летний Борисов занимает кресло 58-летнего Рогозина уже второй раз подряд.

В мае 2018 года он сменил его на посту вице-премьера, курирующего „Роскосмос“ и ВПК (с 2020 года - и гражданскую промышленность тоже). До этого Борисов был замминистра обороны (с 2012 года), а еще раньше руководил военно-промышленной комиссией при правительстве.

Рогозин, уступив Борисову место вице-премьера, тогда возглавил „Роскосмос“. В числе прочего на этому посту он запомнился резкими высказываниями, в первую очередь в личном „Твиттере“, который со временем стал аккаунтом „Роскосмоса“ с более официальной подачей информации.

Рогозин неоднократно пикировался с американским бизнесменом Илоном Маском, который запустил свою космическую программу.

Его риторика, как и других российских руководителей, ожесточилась после начала российского вторжения в Украину. Из последних его заявлений: 12 апреля (когда СМИ анонсировали приход на его место Борисова) Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

„Президент его любит“