МНЕНИЕ | Эне-Маргит Тийт: эффект от детских пособий может оказаться мал

Если задаться вопросом о том, имеют ли детские пособия какой-либо эффект, то ответ однозначно да – никакие действия не оказываются полностью безрезультатными. Однако если вы спросите, насколько велик этот эффект, то следует опасаться, что эффект мал. В странах со сравнительно высоким уровнем благосостояния, к которым относится и Эстония, прямые финансовые субсидии, как правило, мало влияют на рождаемость. Очень трудно оценить, будет ли более крупное детское пособие иметь значительно больший эффект.

Меры, направленные непосредственно на детей, помогут улучшить положение семей с детьми. Но я хотела бы отметить, что важны и другие меры: это детские сады для всех детей, возможность получения места в школе, а именно в той школе, которая больше всего подходит и нравится семье и ребенку, возможность хобби и занятий спортом (это также может быть бесплатным, как и бесплатное школьное питание).

Хотя некоторым родителям может нравиться возможность получать алименты напрямую, все же в интересах ребенка нужно иметь необходимые и подходящие для него услуги. Повышает ли это рождаемость - наверное, но ненамного. Потому что таких мер, которые значительно повысили бы рождаемость, не придумано, а рождаемость в Эстонии более-менее такая же, как и во всех других странах Европы.