Мнение | Кристина Каллас: и снова у нас некомпетентные министры

Сегодняшняя политическая практика, когда министры назначаются только партией, без всяких требовании к квалификациям, и где премьер-министр не имеет права голоса в формировании своей команды, дает нам слабых министров и слабые правительства. И в этот раз опят у нас некомпетентные министры. Срок работы министров Эстонии чрезвычайно короток, а в последние годы стал еще короче, потому что назначаются люди, чей опыт и знания не соответствуют требованиям министерской должности. Качество политических лидеров с годами все больше снижалось, а вместе с ним и доверие людей к правительствам. Однако практика развитых демократий такова, что команда формируется во время коалиционных переговоров, и последнее слово остается за премьер-министром. Это не право вето, потому что, как и любой другой пункт в коалиционных переговорах, министры также являются предметом согласия. Выслушанные и обсужденные кандидатуры в министры – это процесс, обеспечивающий более качественное лидерство. В Эстонии также должно стать политической практикой, чтобы имена министров были частью коалиционных переговоров и политического соглашения. Минимальное требование квалификаций тоже нужно внести. Кроме того, практика распределения министерских должностей поровну между партнерами по коалиции несовместима с демократией, поскольку мандаты избирателей различаются на порядки между политическими партиями. Практика, введенная Юри Ратасом, может быть хорошим временным компромиссом в случае переходных правительств, но она не должна становиться постоянной практикой, поскольку сводит на нет логику мандата избирателя. И в-третьих, чтобы назначались компетентные и опытные руководители, необходимо ввести практику публичных слушаний министров перед Рийгикогу перед назначением на пост министра. Публичные слушания кандидата в министры выдвигают перед избирателем сильные (и слабые) стороны кандидата и создают возможность того, что должность не получит совершенно некомпетентный человек. Сегодня нет другого условия для назначения министра, кроме лояльности к политической партии, ее лидеру и спонсорам. Это не демократия, это олигархия.