В Нарве планируют отметить день ее освобождения. Катри Райк: возложить цветы допустимо, остальное - нет(7)
26 июля в Нарве вновь планируют отметить день освобождения города от немецких захватчиков. Полиция все еще решает, давать ли разрешение на проведение мероприятия.
Мэр Нарвы Катри Райк сообщила Delfil, что 26 июля для жителей Нарвы сродни 9 мая, когда люди почитают память погибших в ходе Второй мировой войны предков. Она говорит, что для нее допустимо тихо возложить цветы и почтить память близких.
Мэр отметила, что зато недопустимы георгиевские ленточки, звезды, флаги, песни и митинги. „Спокойно возложить цветы в узком кругу, в кругу семьи для меня допустимо, все остальное - нет“, - говорит Райк.
По ее словам 26 июля всегда отмечали более спокойно, чем 9 мая, а ветеранов, которые могут прийти, остается все меньше и меньше. Сама Райк подтвердила, что не собирается участвовать в мероприятии.
Она подчеркнула, что Нарвская горуправа не является организатором мероприятия и теперь уже полиция должна решать, выдавать на этой разрешение или нет.
Идаская префектура сообщила, что полиция получила ходатайство о проведении мероприятия 26 июля, но решение о выдаче разрешения еще не было принято. По ее словам, это мероприятие всегда проходило спокойно, но неизвестно, что будет в этом году, поэтому полиция обязательно будет на месте.