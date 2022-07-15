В Нарве планируют отметить день ее освобождения. Катри Райк: возложить цветы допустимо, остальное - нет

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила Delfil, что 26 июля для жителей Нарвы сродни 9 мая, когда люди почитают память погибших в ходе Второй мировой войны предков. Она говорит, что для нее допустимо тихо возложить цветы и почтить память близких.

Мэр отметила, что зато недопустимы георгиевские ленточки, звезды, флаги, песни и митинги. „Спокойно возложить цветы в узком кругу, в кругу семьи для меня допустимо, все остальное - нет“, - говорит Райк.

По ее словам 26 июля всегда отмечали более спокойно, чем 9 мая, а ветеранов, которые могут прийти, остается все меньше и меньше. Сама Райк подтвердила, что не собирается участвовать в мероприятии.

Она подчеркнула, что Нарвская горуправа не является организатором мероприятия и теперь уже полиция должна решать, выдавать на этой разрешение или нет.

Идаская префектура сообщила, что полиция получила ходатайство о проведении мероприятия 26 июля, но решение о выдаче разрешения еще не было принято. По ее словам, это мероприятие всегда проходило спокойно, но неизвестно, что будет в этом году, поэтому полиция обязательно будет на месте.