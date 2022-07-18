ФОТО и ВИДЕО | Уникальные кадры! Смотрите, как ведет себя бобер в дикой природе

Летом увидеть бобра днем практически невозможно, зимой так и подавно, поскольку они прячутся в своих норах или хатках, а вход туда находится под водой. На этой неделе я отправился в один из лесов Ида-Вирумаа, где меня ждал большой сюрприз – в ирригационном канале этого леса плавал бобер, которого я никак не ожидал там увидеть.

Надо понимать, что было рано, примерно пять утра – то есть, то время, когда многие животные активны, и шансы увидеть их гораздо больше, чем днем. Бобер живет на этом канале по соседству с утками, при этом они друг другу не мешают. Как рассказывали местные охотники, у этого бобра – как и положено этому зверьку – имеется своя плотина в 500 метрах вниз по течению. На плотину я не пошел, поскольку гораздо больший интерес представлял сам бобер. На съемки этого трехминутного видео у меня ушло примерно два часа. Дело в том, что время от времени бобер нырял и куда-то уплывал минут на 10, а потом возвращался. Кстати, бобер может задерживать дыхание до 5 минут и нырять на глубину до 4-х метров. При этом, на поверхности воды, как правило, появляется след пузырьков воздуха, по которым несложно вычислить, куда плывет бобер.

Один из таких заплывов попал в объектив камеры моего дрона. Этому бобру явно комфортно в этом канале, поскольку по его берегам обильно растет тростник, который обожают бобры. Это была еще одна причина, почему съемка длилась так долго – сорвав очередную вкусняшку, бобер выплывал на берег, прятался в высокой траве и с аппетитом поедал добычу. В конце видео можно увидеть и услышать, как бобер ест.

Бобры могут жить поодиночке или семьями (5—8 особей). Они моногамны и доминирует у них самка. Бобер – это самый крупный грызун в Эстонии, питается исключительно растительностью. Взрослое животное весит до 30 кг, а длина тела составляет примерно метр, при этом самки крупнее самцов. Мощный веслообразный хвост достигает 30 см в длину и 10 см в ширину.

Хотя бобровые запруды могут оказать негативное влияние на человеческие постройки (за что их многие не любят), в целом они оказывают благоприятное влияние на экологию. Еще у бобра красивый шелковистый мех, который очень ценится. Из-за активной охотны на этих животных в 18-м веке бобер был на гране исчезновения как вид, а в Эстонии вымер полностью. Лишь в конце 50-х годов прошлого века бобра вновь завели в Эстонию. Сейчас же в Эстонии даже разрешена охота на них - с августа по апрель .