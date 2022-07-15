КОЛОНКА RusDelfi | Новому правительству не хватает экспертов

Состав нового правительства для многих стал большим сюрпризом. Удивление выразила даже Кая Каллас, хотя отметила, что сотрудничать нужно со всеми, кто был выбран. Однако, глядя на развитие этих партий за последние десять лет, ничего удивительного в их выборе в общем-то нет. У социал-демократов так и не получилось совершить прорыв и стать одной из главных партий в стране. Социал-демократы так и остались нишевой партией для деятелей культуры и общественных лиц, которым важно подчеркнуть свои левые взгляды.

Партия Isamaa, которая в девяностые и нулевые годы играла заметную роль на политическом поле и являлась локомотивом перемен и реформ в эстонском обществе, к сегодняшнему дню окончательно деградировала в карманную партию некоторых богачей. Как и у социал-демократов, выбор кандидатов на должность министров у Isamaa был небольшой. В то время как лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс признался, что попытался привлечь в правительство экспертов, но остальные отказались, партия Isamaa даже не постаралась пригласить знающих людей, стараясь дать гарантию высокооплачиваемого рабочего места Урмасу Рейнсалу, а так же угодить своим спонсорам. Это объясняет то, как в правительстве оказалась Леа Данилсон-Ярг и Кристиан Ярван, которых в остальном западном мире назвали бы лоббистами.