КОЛОНКА RusDelfi | Новому правительству не хватает экспертов(12)
Наконец-то сформировано новое правительство, но, к сожалению, многие его члены кажутся случайными людьми, у которых нет ни должного опыта, ни знаний в своей сфере.
Состав нового правительства для многих стал большим сюрпризом. Удивление выразила даже Кая Каллас, хотя отметила, что сотрудничать нужно со всеми, кто был выбран. Однако, глядя на развитие этих партий за последние десять лет, ничего удивительного в их выборе в общем-то нет. У социал-демократов так и не получилось совершить прорыв и стать одной из главных партий в стране. Социал-демократы так и остались нишевой партией для деятелей культуры и общественных лиц, которым важно подчеркнуть свои левые взгляды.
Партия Isamaa, которая в девяностые и нулевые годы играла заметную роль на политическом поле и являлась локомотивом перемен и реформ в эстонском обществе, к сегодняшнему дню окончательно деградировала в карманную партию некоторых богачей. Как и у социал-демократов, выбор кандидатов на должность министров у Isamaa был небольшой. В то время как лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс признался, что попытался привлечь в правительство экспертов, но остальные отказались, партия Isamaa даже не постаралась пригласить знающих людей, стараясь дать гарантию высокооплачиваемого рабочего места Урмасу Рейнсалу, а так же угодить своим спонсорам. Это объясняет то, как в правительстве оказалась Леа Данилсон-Ярг и Кристиан Ярван, которых в остальном западном мире назвали бы лоббистами.
Нынешнему правительству катастрофически не хватает специалистов в своей области. Есть только политики-отличники, которые прошли все ступени своей партии от молодежной организации до кресла министра. В новом правительстве можно обнаружить бывших малозаметных чиновников, а так же пару человек, которых решили „наградить“ за заслуги перед партией. Нынешняя ситуация кардинально отличается от деdяностых и нулевых годов, когда кресло министра юстиции занимал видный адвокат с хорошей репутацией или преподаватель юридического факультета Тартуского университета. Новый министр юстиции даже рядом не стоял с юридическим факультетом. Кроме того, двадцать лет назад и больше, в правительство все-таки попадали хорошие эксперты. На сегодняший день высокообразованные и опытные специалисты очень пригодились бы в новом правительстве, особенно в столь тяжелое время.
Все жители Эстонии, которые любят свою страну, конечно, желают успехов новому правительству. Но из-за того, что каждая партия действует только в своих интересах, у людей остается горький осадок. Поскольку в правительстве собралось много людей без политического опыта, которые, ко всему прочему, пропагандируют в обществе свои собственные цели и взгляды, которые могут не совпадать с научной и медицинской практикой, это может означать, что в следующие восемь месяцев мы станем свидетелями неприятных скандалов и того, как некоторые министры будут покидать свои посты. Все это мы уже видели во время первого правительства Юри Ратаса с центристскими министрами и во время его второго правительства с министрами из EKRE. Назначенные люди оказались не готовы к своим высоким постам, и это принесло неприятности всему обществу.