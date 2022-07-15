Стой, проезда нет: из-за опасности пожаров RMK закрыл проезд на торфяные болота Ору

„В конце мая мы установили два временных запрещающих знака в районе торфяных болот Ору, а сегодня в том же районе установили еще четыре стационарных дорожных знака, запрещающих движение автотранспорта. Надеемся, что это поможет уменьшить бесконтрольное вождение квадроциклов на торфяных полях, предотвратив торфяные пожары“, —сказал лесничий Ида-Вирумааского лесничества RMK Алар Сюда.

По словам руководителя Ида-Вирумааского бюро надзора Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис, лесные пожары могут причинить значительный ущерб окружающей среде. „Любое движение вне дорог наносит ущерб окружающей среде, а неосторожное вождение на торфяных полях может очень легко привести к пожару. Установленными знаками RMK четко заявил, что запрещает движение автотранспорта по лесным дорогам“, - сказала Лизденис.

„Тушение крупномасштабных лесных пожаров требует от Спасательного департамента много времени и ресурсов. Возможно, по этой причине спасатели не смогут оперативно отреагировать на несчастные случаи, когда надо спасать жизни людей,“ — сказал руководитель бюро превентивной работы Идаского центра спасения Яак Кирсипуу. „Если человеческий ресурс и техника задействованы в тушении пожара в лесу, то страдает готовность реагирования спасателей в городах и других населенных пунктах“, — пояснил Кирсипуу и добавил, что тушение пожаров, проникающих глубоко в торфяную почву, может занять недели, потому что трудно найти очаг возгорания. Поэтому предотвращение пожаров такого рода чрезвычайно важно и гораздо дешевле, чем устранение последствий.

По информации Спасательного департамента, в мае этого года в селе Конью Тойлаской волости на земельных участках Ахтмеского лесничества произошло семь торфяных пожаров. Причиной почти всех этих пожаров стало вождение автотранспорта по торфяной почве. В прошлом году в районе торфяных болот Ору произошло 10 пожаров.