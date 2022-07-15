15.07.2022, 11:30
Профессор Андрес Меритс: распространение новой волны коронавируса будет зависеть от поведения людей(20)
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Новый штамм коронавируса уже давно находится в Эстонии. Для того, чтобы общество оставалось открытым и в стране реализовался наиболее мягкий сценарий, необходима своевременная вакцинация, считает вирусолог Андрес Меритс.
Штамм коронавируса ВА5 уже является доминирующим вариантом вируса в Эстонии, по данным, опубликованным во вторник, его доля в самых последних проанализированных образцах составляет 85%, а к настоящему времени, вероятно, больше. Так что он находится здесь уже некоторое время и во многом стоит за распространением вируса.