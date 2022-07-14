Чем опасно ныряние и почему не стоит допускать, чтобы вода попадала в уши? Рассказывает эксперт

Берегите уши! Свои, детей, родителей, друзей. Особенно если любите купаться - неважно, где именно: море, река, озеро, ванна, бассейн. Неважно, в какой стране: в Эстонии, Турции, Испании.

В воде живут бактерии, в воде другой Ph, в воде мокро. В общем, идеальные условия, чтобы бактерии с удовольствием перекочевали и остались жить в слуховом проходе. Во избежания „захвата“ ушей непонятными существами, после купания при попадании воды в уши разумно промыть их и высушить. Для большей уверенности или если уже существуют проблемы с периодическим воспалением ушей, перед процедурой обратитесь в аптеку.

Кстати, одним из средств защиты ушей от воды и бактерий являются силиконовые беруши. Сейчас имеется достаточно выбора для взрослых и детей.

Что касается плавания под водой или ныряния, особенно на большую глубину, то боль в ушах обусловлена перепадами давления. Большую нагрузку испытывает барабанная перепонка, которая под действием давления воды прогибается внутрь, растягивается. В этом случае боль возникает из-за механического воздействия.

Стоит также помнить, что ныряние с забитым носом - это первый шаг к отиту. Абсолютно неважно, затруднено ли носовое дыхание вследствие аллергии или простуды- давление со стороны носоглотки на барабанную перепонку усиливается, и она растягивается.

Так что давайте получать от водных процедур только позитив! Наслаждайтесь летом и будьте здоровы!

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