Вакцинация от коронавируса четвертой дозой на днях станет доступной всем желающим

Руководитель по коммуникации Департамента здоровья сообщил Delfi, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике дала рекомендацию о том, что люди, относящиеся к группе риска и старше 60 лет, могут делать четвертую дозу, но никто не против, если четвертую дозу захочет сделать любой желающий.

Это означает, что если кто-то решит, что ему нужна следующая бустерная доза, это должно быть доступно.

Для получения четвертой дозы также можно обратиться в выбранный вами пункт вакцинации, добавила руководитель по коммуникации Больничной кассы Эвелин Тринк. Адреса пунктов вакцинации можно посмотреть на сайте vaktsineeri.ee

На данный момент запись на прием через дигилугу еще не открыта. При записи на прием система предоставляет время для четвертой дозы ровно через год после третьей дозы.

Представитель TEHIK Грете Киви пояснила, что работы для исправления этой ошибки начнутся сегодня, а с понедельника система позволит вам записаться на вакцинацию через шесть месяцев после получения третьей дозы.

Однако дигирегистратура не учитывает переболевших, добавила Киви. Это означает, что можно получить четвертую дозу вакцины, даже если с момента положительного теста прошло менее шести месяцев.

Все же остается рекомендация, что четвертую дозу лучше делать через полгода после третьей или через полгода после перенесенного заболевания.

Глава Департамента здоровья Биргит Лао заявила, что рекомендуется планировать вакцинацию таким образом, чтобы она приносила наибольшую пользу. Это означает, что для того, чтобы к началу осенне-зимнего вирусного сезона была бы достигнута наибольшая защита, четвертую дозу можно было бы ввести к концу августа или началу сентября.