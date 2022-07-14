СЕГОДНЯ | „Флора“ поборется за выход во второй отборочный раунд Лиги конференций

В первой встречи, которая состоялась в минувший четверг в Таллинне, „Флора“ выиграла с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Мартин Миллер на 21-й минуте.

„Конечно, нас ожидает тяжелая игра между двумя равными командами. „Сейняйоки“ очень сильны дома и будут чувствовать себя намного комфортнее на своем поле. У них есть очень опытные игроки, которые могут решать исход встречи. Им нравится владеть мячом и доминировать в матчах. Мы должны это учитывать, но и обязательно сами создавать моменты у их ворот, чтобы не отдавать сопернику инициативу“, — сказал главный тренер „Флоры“ Юрген Хенн на пресс-конференции перед игрой.

Он добавил: „Я думаю, нам надо ожидать более агрессивного соперника, чем неделю назад. В первой игре можно было легко увидеть их менталитет и почерк. В такой ситуации, когда им надо отыгрываться, они будут играть агрессивнее и смелее на своем поле. Но, как я уже говорил перед еврокубками, я не люблю делать прогнозы. Уже на первой минуте кто-то может забить с углового или со штрафного, и весь прогноз переворачивается в другую сторону. Трудно сказать, как сложится эта игра, футбол игра непредсказуемая“.

„Флора“ проиграла три серии пенальти в прошлом году (“Омонии“, „Левадии“ и „Пайде“), и, по словам Хенна, были сделано работы над ошибками, чтобы избежать подобной участи на этот раз.

„Мы проанализировали наши одиннадцати метровые удары и уделили им достаточно много внимания. В случае с пенальти, конечно, очень большая разница между тренировкой и игрой, потому что на тренировке сложно создать именно такую ​​ситуацию и напряжение. Но мы проанализировали предыдущие пенальти и попытались найти в них какие-то закономерности“.

Победитель пары „Флоры“ и „Сейняйоки“ продолжит игры во втором отборочном раунде Лиги конференции, где следующим соперником станет норвежский клуб „Лиллестрём“. Матчи второго отборочного раунда состоятся 21 и 28 июля. Для проигравшей команды еврокубки закончены.