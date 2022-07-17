ПОДКАСТ | Хаос в авиасообщении: как безопасно путешествовать этим летом(4)
В СМИ все чаще можно увидеть новости о проблемах в сфере авиаперелетов. Рейсы задерживают, багаж теряется, пилоты бастуют. В подкасте RusDelfi мы вместе с руководителем страховой компании Gjensidige Денисом Николаевым обсудили, как безопасно путешествовать в нынешних условиях.
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„Ситуация в сфере авиаперелетов тяжелая. Где-то очередь на контроль выходит за пределы аэропорта. Если количество работы взлетает в разы, а работников особо нет, естественно, это приведет к коллапсу. Поэтому нужно учитывать ситуацию. Приезжать не за 2 часа, а за 2.5. Не покупать билеты, где короткая пересадка. Желательно выбирать прямые рейсы или рейсы с одной пересадкой“, - сказал Денис Николаев.
Денис уточнил, что если вы пришли в аэропорт за час и не успели сесть на самолет, то это ваша ответственность. „Это не страховой случай, это решение человека. Если же по пути до аэропорта вы попали, например, в аварию, то это можно покрыть за счет страховки“.
Перенос времени, как правило, покрывается компенсацией за ожидание. „Выплачиваемые суммы зависят от фирмы и пакета страховки. Если рейс отменили, то компания должна связаться с вами в аэропорту“, - добавил он.
„Многие задумываются, нужно ли покупать страховку на путешествие. Я всю жизнь предпочитал страховать перелет. Это в разы дешевле, никогда не знаешь, что может произойти. Да, может и ничего не произойдет. А если произойдет, то можно потратить столько денег, за которые всю жизнь можно было бы покупать страховку. Например, визит к врачу за границей дешевле 100 евро не обходится. Полная страховка стоит несколько десятков евро. Тем более, если вы летите не по Европе“, - подчеркнул Николаев. В целом, как говорит эксперт, за последние 10 лет люди заметно чаще стали страховать недвижимость и перелеты.
В последнее время многие туристы критикуют лоукостер Ryanair. Сотрудники авиакомпании часто бастуют, а рейсы переносятся. Денис Николаев не согласен с критикой. „Если их рейс, например, Таллинн-Лондон летает стабильно, еще и по низким ценам, то проблем быть не должно. Нужно смотреть по ситуации. Они сейчас решат проблему с персоналом и все будет хорошо. Ситуация в сфере перелетов сейчас нестандартная. Если бы на протяжении 10 лет они бы создавали только проблемы, то они бы ушли с рынка. Кстати, если говорить про цену - 15 евро до Лондона, Берлина, Милана. Мне кажется, некоторые государства субсидируют эти лоукостеры, чтобы были такие дешевые билеты“.
Денис Николаев рассказал принцип работы страховых фирм. „Страховая компания, продавая услуги, набирает портфель платежей. Из этих платежей компенсируются расходы на восстановление имущества потерпевшего. 1000 человек застраховались, у одного что-то произошло - ему компенсировали. Нужно понимать, что у фирм много расходов - зарплаты, ит-система, взносы. Все, что остается между - это прибыль.
Страховой бизнес не работает с маргиналом в 50%. Чем больше ты берешь клиентов, тем больше страховых случаев. С учетом инфляции, весь бизнес в Эстонии сейчас работает либо в минус, либо на грани минуса. Например, мы полгода назад продали полис по одной цене, когда инфляция была меньше. Но сейчас их выплачивают по той же цене, однако цены на все выросли. Мы не можем поднят цены просто так“.
Продолжение слушайте в подкасте!