ПОДКАСТ | Хаос в авиасообщении: как безопасно путешествовать этим летом

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„Ситуация в сфере авиаперелетов тяжелая. Где-то очередь на контроль выходит за пределы аэропорта. Если количество работы взлетает в разы, а работников особо нет, естественно, это приведет к коллапсу. Поэтому нужно учитывать ситуацию. Приезжать не за 2 часа, а за 2.5. Не покупать билеты, где короткая пересадка. Желательно выбирать прямые рейсы или рейсы с одной пересадкой“, - сказал Денис Николаев.

Денис уточнил, что если вы пришли в аэропорт за час и не успели сесть на самолет, то это ваша ответственность. „Это не страховой случай, это решение человека. Если же по пути до аэропорта вы попали, например, в аварию, то это можно покрыть за счет страховки“.

Перенос времени, как правило, покрывается компенсацией за ожидание. „Выплачиваемые суммы зависят от фирмы и пакета страховки. Если рейс отменили, то компания должна связаться с вами в аэропорту“, - добавил он.

„Многие задумываются, нужно ли покупать страховку на путешествие. Я всю жизнь предпочитал страховать перелет. Это в разы дешевле, никогда не знаешь, что может произойти. Да, может и ничего не произойдет. А если произойдет, то можно потратить столько денег, за которые всю жизнь можно было бы покупать страховку. Например, визит к врачу за границей дешевле 100 евро не обходится. Полная страховка стоит несколько десятков евро. Тем более, если вы летите не по Европе“, - подчеркнул Николаев. В целом, как говорит эксперт, за последние 10 лет люди заметно чаще стали страховать недвижимость и перелеты.