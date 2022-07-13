Зафиксирован нелегальный переход границы из Финляндии в Россию. Это уже четвертый инцидент за короткое время

Во вторник на прошлой неделе в Нуйямаа (Лаппеенранта) один человек без разрешения перешел из Финляндии в Россию. В пятницу другой человек незаконно пересек границу в Иматра, в районе Ряйккёля. Сначала он переправился из Финляндии в Россию, а затем вернулся обратно в Финляндию. Третий несанкционированный переход границы произошел в воскресенье в районе Уконярви, к югу от Вайниккала в Лаппеенранта.