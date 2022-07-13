Зафиксирован нелегальный переход границы из Финляндии в Россию. Это уже четвертый инцидент за короткое время(1)
Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии обнаружила во вторник вечером нелегальное пересечение границы. Один человек перешел границу в районе Куурманпохья из Финляндии в Россию. Куурманпохья находится примерно в десяти километрах от Иматра. Об этом пишет Yle.fi.
Начато расследование по факту несанкционированного пересечения границы.
Это уже четвертый инцидент за короткое время. Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии зафиксировала три незаконных пересечения границы на прошлой неделе.
Во вторник на прошлой неделе в Нуйямаа (Лаппеенранта) один человек без разрешения перешел из Финляндии в Россию. В пятницу другой человек незаконно пересек границу в Иматра, в районе Ряйккёля. Сначала он переправился из Финляндии в Россию, а затем вернулся обратно в Финляндию. Третий несанкционированный переход границы произошел в воскресенье в районе Уконярви, к югу от Вайниккала в Лаппеенранта.