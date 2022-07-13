„Оленья луна“. В ночь на четверг можно будет увидеть самое яркое суперлуние этого года

Суперлунием называют явление, когда полнолуние наступает в пределах трех суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты (перигей).

Благодаря этому явлению Луна кажется нам больше и ярче, чем обычно.

На юго-востоке Англии восход Луны можно будет наблюдать в 21:47 по местному времени, в России - после 21 часа.

„Луна в 12:09 по московскому времени подойдет к Земле на 357 263 километра и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в 2022 году. Видимый диаметр Луны - 33 минуты 27 секунд“, - сообщили в Московском планетарии.

Астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Таня де Салес Маркес рассказала, что полная Луна в перигее выглядит примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем Луна в апогее - самой дальней от Земли точке на ее эллиптической орбите.

„Оленья луна“

Астроном добавила, что Луна будет выглядеть еще больше сразу после ее восхода из-за оптического эффекта, называемого „лунной иллюзией“.

„Для тех, кто сможет увидеть чистую линию горизонта, восходящая Луна может стать впечатляющим зрелищем“, - отметила она.

Индейцы-алгонкины с северо-востока США называли июльское полнолуние „оленьей Луной“. Это связано с тем, что полнолуние приходится на период, когда у самцов оленей вырастают новые рога.

Европейцы называли это явление „сенной Луной“ из-за начинающегося в это время года сенокоса.

Для индусов, буддистов и последователей джайнизма это „полнолуние гуру“ - время для очищения разума и воздания почестей своему гуру или духовному учителю.

Сам же термин „суперлуние“ был впервые использован астрологом Ричардом Нолле в 1979 году.