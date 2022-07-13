БЛОГ УКРАИНКИ | Обзор пляжей Таллинна и бюджетное путешествие из Эстонии в Италию

В этом году, война изменила жизнь одесситов и всех тех, кто так любил приезжать в этот город. Я тоже не пройдусь этим летом по Красной дорожке Международного одесского кинофестиваля, на который приезжала каждый год. Не пойду традиционно ужинать в ресторан Маман в Пале-Рояль (дворик Оперного театра). Не прокачусь на яхте с игристым по побережью Чёрного моря. Не прогуляюсь Дерибасовской улицей и не спущусь по Потемкинской лестнице к Морвокзалу. Не зайду на рюмочку абсента в свой любимый бар Зельда, где предлагается на выбор 33 вида этого напитка. Не побываю на Привозе (знаменитый рынок в Одессе) и не куплю с собой в Киев вяленых бычков. Мне страшно даже подумать, как изменилась Одесса с начала войны, мне страшно за моих друзей, которые до сих пор остаются там, мне страшно, что эта жемчужина у моря не дай Боже превратится в руины… сколько ещё снарядов приготовил Путин для этого города? Смогут ли одесситы выстоять и стать форпостом защиты морской границы Украины? Я верю, что сможет и выстоит!

Это я все веду к тому, что, к сожалению, Одесса перестала быть жемчужиной у моря… Еще в прошлом году, я писала в своём посте какой замечательной и незабываемой была поездка в Южную столицу Украины, а в этом году ее безжалостно разрушают. Буквально на прошлой неделе, был взорван Дом отдыха под Одессой, ракеты и снаряды с определённой периодичностью прилетают и в сам город, пляжи все заминированы и купаться на них невозможно. Любимый курорт большинства украинцев превратился в защитный плацдарм, прогулочные корабли заменили военные крейсеры и подводные лодки, бабушек, торгующих креветками и рыбой на пляжах - военные в форме и местная тероборона.

Но перед этим маленькое отступление. К сожалению, грустное, но без него не обойтись. С началом летнего сезона мне постоянно вспоминается Одесса. В свое врем, между Таллинном и Одессой был подписан договоров о межпортовом сотрудничестве. И даже планировалось создать торговый морской путь: „от греков к варягам“, но не сложилось.

Наконец-то в Таллинне началось настоящее лето, и пляжный сезон можно считать открытым! В этом блоге хочу поделиться с вами лучшими местами морского отдыха: рассказать, где я уже побывала, и какие именно пляжи мне понравились больше всего.

Я хочу в следующем году валяться на Отраде, есть свои любимые кильки в Горпляж, запивая разливным свежим пивом, а потом уплетать качан сладкой кукурузы и ждать вечерней прохлады, чтобы отправится танцевать на Ибицу (самая известная дискотека в Одессе на берегу Чёрного моря).

Пляжи Таллинна: куда пойти?

Ну а этим летом я провожу время на пляжах Таллинна. Мой любимый - Пирита. Наверное, потому что рядом с домом, где я живу. А еще - здесь шикарный сосновый лес. Яхт-клуб и пирс, который уходит глубоко в море и по нему круто гулять, когда садится солнце. И ресторан Патрик, прямо на берегу пляжа, где можно выпить на террасе кофе или бокал холодного просекко.

В общем, я сильно рекомендую этот пляж для отдыха. Подходит всем, кто живет в районе Ляснамае и Кадриорг.

Но если вы живете в Каламая или Копли, вам больше подойдёт Штромка и набережная Пельгуранна. Кстати, море всегда теплее на Штромке, там оно лучше прогревается. Но все же, мне больше нравится пляж с другой стороны Штромки, он более уютный и красивый - Пальяссааре. Но как говорится, на вкус и цвет товарища нет, поэтому советую лично изучить все варианты. Ещё один хороший пляж, да и наверное, последний на территории Таллинна - Рокка-аль-Маре. На нем я ещё не побывала, потому что он достаточно далеко от моего дома. Говорят, там тоже красиво и особенно удобно тем, кто живет в Мустамяэ.

Дешево и сердито: куда полететь из Таллинна, чтобы загореть?