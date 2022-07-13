БЛОГ УКРАИНКИ | Обзор пляжей Таллинна и бюджетное путешествие из Эстонии в Италию
Блогер RusDelfi Инна Гордиенко продолжает рассказывать о жизни украинцев вдали от дома. Каков он, пляжный отдых в Эстонии глазами иностранцев? И куда можно дешево слетать из Эстонии, если это лето кажется вам не таким жарким, как хотелось бы?
Наконец-то в Таллинне началось настоящее лето, и пляжный сезон можно считать открытым! В этом блоге хочу поделиться с вами лучшими местами морского отдыха: рассказать, где я уже побывала, и какие именно пляжи мне понравились больше всего.
Но перед этим маленькое отступление. К сожалению, грустное, но без него не обойтись. С началом летнего сезона мне постоянно вспоминается Одесса. В свое врем, между Таллинном и Одессой был подписан договоров о межпортовом сотрудничестве. И даже планировалось создать торговый морской путь: „от греков к варягам“, но не сложилось.
Дни Таллина неоднократно проходили в Одессе в знаменитом Оперном театре, а клуб одесситов до сих пор существует в столице Эстонии.
Это я все веду к тому, что, к сожалению, Одесса перестала быть жемчужиной у моря… Еще в прошлом году, я писала в своём посте какой замечательной и незабываемой была поездка в Южную столицу Украины, а в этом году ее безжалостно разрушают. Буквально на прошлой неделе, был взорван Дом отдыха под Одессой, ракеты и снаряды с определённой периодичностью прилетают и в сам город, пляжи все заминированы и купаться на них невозможно. Любимый курорт большинства украинцев превратился в защитный плацдарм, прогулочные корабли заменили военные крейсеры и подводные лодки, бабушек, торгующих креветками и рыбой на пляжах - военные в форме и местная тероборона.
В этом году, война изменила жизнь одесситов и всех тех, кто так любил приезжать в этот город. Я тоже не пройдусь этим летом по Красной дорожке Международного одесского кинофестиваля, на который приезжала каждый год. Не пойду традиционно ужинать в ресторан Маман в Пале-Рояль (дворик Оперного театра). Не прокачусь на яхте с игристым по побережью Чёрного моря. Не прогуляюсь Дерибасовской улицей и не спущусь по Потемкинской лестнице к Морвокзалу. Не зайду на рюмочку абсента в свой любимый бар Зельда, где предлагается на выбор 33 вида этого напитка. Не побываю на Привозе (знаменитый рынок в Одессе) и не куплю с собой в Киев вяленых бычков. Мне страшно даже подумать, как изменилась Одесса с начала войны, мне страшно за моих друзей, которые до сих пор остаются там, мне страшно, что эта жемчужина у моря не дай Боже превратится в руины… сколько ещё снарядов приготовил Путин для этого города? Смогут ли одесситы выстоять и стать форпостом защиты морской границы Украины? Я верю, что сможет и выстоит!
Я хочу в следующем году валяться на Отраде, есть свои любимые кильки в Горпляж, запивая разливным свежим пивом, а потом уплетать качан сладкой кукурузы и ждать вечерней прохлады, чтобы отправится танцевать на Ибицу (самая известная дискотека в Одессе на берегу Чёрного моря).
Пляжи Таллинна: куда пойти?
Ну а этим летом я провожу время на пляжах Таллинна. Мой любимый - Пирита. Наверное, потому что рядом с домом, где я живу. А еще - здесь шикарный сосновый лес. Яхт-клуб и пирс, который уходит глубоко в море и по нему круто гулять, когда садится солнце. И ресторан Патрик, прямо на берегу пляжа, где можно выпить на террасе кофе или бокал холодного просекко.
В общем, я сильно рекомендую этот пляж для отдыха. Подходит всем, кто живет в районе Ляснамае и Кадриорг.
Но если вы живете в Каламая или Копли, вам больше подойдёт Штромка и набережная Пельгуранна. Кстати, море всегда теплее на Штромке, там оно лучше прогревается. Но все же, мне больше нравится пляж с другой стороны Штромки, он более уютный и красивый - Пальяссааре. Но как говорится, на вкус и цвет товарища нет, поэтому советую лично изучить все варианты. Ещё один хороший пляж, да и наверное, последний на территории Таллинна - Рокка-аль-Маре. На нем я ещё не побывала, потому что он достаточно далеко от моего дома. Говорят, там тоже красиво и особенно удобно тем, кто живет в Мустамяэ.
Дешево и сердито: куда полететь из Таллинна, чтобы загореть?
С приходом дождей, а оказывается, они стабильно бывают 2 недели после Иванов день - есть смысл отправиться в тёплые края. Мы выбрали путешествие в Италию - и не прогадали. Главная цель - опять таки, встретиться с друзьями из Украины. Они теперь проживают по всей Европе, а в Италии украинских переселенцев не менее 120 тысяч. Местом встречи выбрали Верону, и забронировали ужин в ресторане Osteria Nori. „Брат“ этого заведения находится в Киеве на Подоле и называется Casa Nori. Это один из моих любимых ресторанов, и я всегда мечтала побывать в нем в Италии. И вот мечта сбылась – собственница ресторана, и моя близкая подруга Татьяна ждала нас с нетерпением. Столько всего хотелось обсудить, ведь мы не виделись с начала войны. Друг Татьяны – известный киевский художник, теперь рисует виды Вероны: мосты, соборы, базилики, знаменитый Римский амфитеатр. Скучает по украинским пейзажам, говорит, что древность Италии его вдохновляет, но родная природа – больше. Поднялись на обзорную площадку на веронском фуникулере, где вид на всю центральную часть города и речку Адидже. Я вспоминала наш киевский фуникулер и прекрасные виды на склоны Днепра и свой любимый Подол. В Вероне все безумно красиво, но все равно, не так как в Киеве.
После Вероны было путешествие вокруг озера Гарда. Это одно из самых больших озер в Италии, которое находится у подножия Альп. Мы объехали его со всех сторон: побывали в неимоверно красивых деревушках и курортных городках, ночевали высоко в горах, и прямо на берегу озера, наслаждались закатами, парусными яхтами, и конечно роскошной растительностью. Здесь просто потрясающая природа, и если вы собрались летом в Италию – это лучшее место для курортного отдыха. Кстати, из Таллина лучше всего лететь авиалиниями Wizz Air или Ryanair до Милана или Венеции (кстати, сейчас цена билета на август месяц составляет всего 100 евро туда-обратно). Далее от Милана до озера Гарда идеально добираться на автобусе за 11 евро и займет это всего 1 час. Если из Венеции – то сначала поездом полтора часа до Вероны за 8 евро, а затем от Вероны либо на автобусе (3 евро), либо опять на поезде (5 евро) и дорога займет около 30-40 минут.
Из личного опыта советую начать путешествие с городка Бардолино и двигаться в направлении Рива-дель-Гарда - это северная часть озера и она напоминает норвежские фьорды. Далее проехать западную часть озера до прекрасного города Сирмионе, который находится на четырехкилометровом полуострове и тонкой стрелой уходит в озеро. По этому маршруту советую посетить следующие места.
Бардолино – название этому города дало имя известному во всем мире вину! Кроме красного Bardolino, здесь еще производят розовое Chiaretto. Бардолино известен своими винами с римских времен, поэтому в этом месте нужно обязательно их дегустировать и сходить в музей вина.
Гарда – от названия этого небольшого городка в провинции Верона произошло название всего озера Гарда. На древнегерманском языке слово warda означало „наблюдение“ – вероятно, имелся в виду городской замок, который в эпоху Высокого Средневековья был одним из самых неприступных в регионе. Здесь очень красивая набережная с невероятным количеством баров и ресторанчиков на берегу. Вечером во многих из них звучит живая музыка – чем мы и наслаждались под бокал вина.
Мальчезине – как по мне, самый красивый из всех городов на озере Гарда. Но есть еще одна причина, чтобы обязательно побывать здесь – наличие единственной в мире канатной дороги, оборудованной вращающимися кабинками. На ней можно поднятья на гору Монте Бальдо и любоваться потрясающими панорамными видами. Но в это время года на фуникулер огромная очередь, поэтому мы не тратили время и просто бродили улочками города и посетили еще один замок Скалигеров, фотографиями которого иллюстрируются почти все рассказы об озере Гарда.
Рива-дель-Гарда – находится прямо у подножия итальянских Альп, а потому, советую подняться высоко в горы и поселиться в деревушке Тенно или Канале. Я не знала, что, оказывается, поселок Тенно великий Виргилий воспел в своей „Энеиде“. Мы же поселились в Канале, который считается одним из самых красивых поселков в Италии. Здесь дома соединяются между собой арками и проходами во внутренние дворы, и кажется, что вы гуляете по средневековому городу-лабиринту. Ощущения не передать словами – особенно ночью, когда тишина просто сводит с ума. И здесь был самый вкусный ужин в Италии в Agritur Calvola – нас кормили изысканными домашними блюдами итальянской кухни. Еще здесь нужно обязательно посетить озеро Тенно – оно просто невероятной красоты с бирюзовым цветом воды.
Лимоне-суль-Гарда – городок фактически „прилеплен“ на склоне горы, и такое ощущение что ты на Сицилии. Славится выращиванием цитрусовых и поэтому здесь нужно насладиться прекрасным напитком лимончелло. Кстати, говорят, что жители этого городка живут дольше всех в Италии, так как в крови у них особый вид белка, который дают цитрусовые, защищающий от атеросклероза и инфаркта. Ксати, из Лимоне можно добраться прогулочным катером до Мальчезине всего за 9 евро туда и обратно, если вдруг вы не посетили его сразу до описанному мной маршруту.
Тосколано-Мадерно – маленький поселок с красивой бухтой и живописными пейзажами. Мы остановились здесь, чтобы вдоволь накупаться. Вдоль береговой линии располагается множество кемпингов, поэтому, в основном, в Мадерно останавливаются любители „дикого“ отдыха.
Сирмионе – вишенка на торте в нашем путешествии по озеру Гарда. Этот город считается самым аристократичным и популярным термальным курортом. Знаменит замком Скалигеров 12 века и его 47-метровой башней, которая охраняет вход в исторический центр города; виллой Марии Каллас, которая жила здесь с 1952 по 1958 год и хотела быть похороненной именно в Сирмионе, который она считала раем на земле; и мороженым! Такого вкусного я не ела нигде и никогда в жизни. Кстати, продала мне его украинка из Ирпеня, которая с недавних пор переселилась жить в Сирмионе и работает здесь продавцом мороженого. Вот такая приятная встреча с землячкой, хотя сейчас совсем неудивительно обслуживаться у украинцев по всему миру.
Онлайн-платформа, которая помогает в трудное время
Хочу напомнить, что еще с марта мои друзья запустили в Эстонии онлайн-платформу DopomoGo, которая помогает украинцам по всему миру находить друг друга и пользоваться услугами друг друга.
На сегодняшний день платформа охватывает уже более 1500 бизнесов украинцев за рубежом! Фактически DopomoGo – это сайт с картой, на которой собраны украинские организации и отдельные предприниматели, оказывающие свои услуги. С помощью сервиса вы можете найти нужные услуги парикмахера до медика или юриста. При этом, он рассчитан не только на переселенцев, но и на те украинские бизнесы, которые уже давно успешно работают за границей. Недавно к сервису добавилось важное обновление: возможность добавлять вакансии и искать работу!
Сейчас многие мои сограждане нуждаются в работе и ищут возможности для дополнительного заработка. Так что если вы - владелец бизнеса за границей и желаете предложить работу другим украинцам — добавляйте свои вакансии на сайте в профиле вашего бизнеса. Регистрация достаточно проста: легкая премодерация участников сети, никакой углубленной юридической проверки, поскольку основная функция DopomoGo, прежде всего – социальная. Чтобы украинцы могли посетить украинское кафе, парикмахерскую, нотариуса, стоматолога или любой другой сервис и таким образом поддержать друг друга и развивать культурные связи. Я успешно пользуюсь платформой уже второй месяц: хожу к украинскому парикмахеру, косметологу и мастеру маникюра. Пока это минимум, собираюсь и дальше расширять получение услуг у своих соотечественников.
Волшебная Италия и ее Dolche Vita остались далеко за Альпами, и я опять наслаждаюсь Балтийским морем. Возвращаться в Таллинн было неимоверно радостно, в аэропорту я все время оговаривалась – „наконец-то домой в Киев“. К сожалению, не в Киев, но точно домой.