ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | Как выглядит Вселенная на снимках NASA? Где галактики? Где звезды?

Сделанные космическим телескопом фото, которые опубликовало космическое агентство NASA, открывают перед нами совершенно новую Вселенную: никогда еще не удавалось заглянуть так далеко и получить такие детальные фотографии космоса. Событие исключительное, и неудивительно, что первое изображение, сделанное космическим телескопом James Webb, захотел представить лично президент США Джо Байден. Общественности представлены не только невероятно детальные фотографии космоса, но и снимки умирающей звезды, а также близко расположенных галактик. Научный сотрудник Тартуской обсерватории астроном Таави Тувикене объяснил, что мы видим на фотографиях.