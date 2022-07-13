ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | Как выглядит Вселенная на снимках NASA? Где галактики? Где звезды?
Сделанные космическим телескопом фото, которые опубликовало космическое агентство NASA, открывают перед нами совершенно новую Вселенную: никогда еще не удавалось заглянуть так далеко и получить такие детальные фотографии космоса. Событие исключительное, и неудивительно, что первое изображение, сделанное космическим телескопом James Webb, захотел представить лично президент США Джо Байден. Общественности представлены не только невероятно детальные фотографии космоса, но и снимки умирающей звезды, а также близко расположенных галактик. Научный сотрудник Тартуской обсерватории астроном Таави Тувикене объяснил, что мы видим на фотографиях.
„Эти первые опубликованные фотографии, конечно, вызвали интерес. Участки космического пространства выбраны таким образом, что фото не оставляют равнодушными ни обычных людей, ни ученых. Оживились и астрономы, понимая, что можно будет ответить на вопросы, которые до сих пор оставались без ответа“, - сказал Тувикене.