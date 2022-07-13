Правда ли, что в Германии украинским беженцам предложили разместиться в бывшем концлагере?

Первым об объявлении Заксенхаузена сообщил Telegram-канал „Трибунал“. Приглашение якобы появилось в соцсетях музейного комплекса. „Вишенкой на торте“ канал назвал транспаранты на бараках бывшего концлагеря, приветствующие будущих украинских жильцов словами „Добро пожаловать домой“. По словам канала, пост музея вызвал возмущение не только украинцев, но и немцев. В итоге администрация удалила пост несколько часов спустя. „Трибунал“ продемонстрировал скриншоты удалённых постов и добавил: „Призываем вас оценить всю степень безумия и подумать, как на самом деле относятся к украинцам в странах Запада“.



Эта новость быстро распространилась в Telegram-каналах, соцсетях и СМИ. Например, канал „Война с фейками“ написал: „Неоднозначность гостеприимству немцев придаёт надпись: „Добро пожаловать домой“ на стенах бараков, где раньше содержались узники концлагеря, в том числе и украинцы“. В комментариях к посту некоторые пользователи высказали удивление, а некоторые написали, что „туда им и дорога“.

На скриншотах Telegram-канала „Трибунал“ изображены удалённые посты с официальных страниц музея Заксенхаузен в Instagram и Facebook. Чтобы продемонстрировать степень возмущения пользователей, „Трибунал“ также прикрепил скриншоты комментариев украинцев (к посту в Instagram) и немцев (к посту в Facebook).

Первым делом мы проверили, существуют ли пользователи с такими именами в обеих соцсетях. В сети Instagram не оказалось пользователей с никами tima_oxs, lifeofniii и srcompere. Пользователь allamikolaivna всё-таки нашёлся, но фотография профиля у него другая и на страницу музея Заксенхаузен он не подписан. В аккаунте всего одна фотография, выложенная в июле 2018 года. Маловероятно, что после четырёх лет отсутствия активности владелец аккаунта вдруг зашёл на страницу музея Заксенхаузен, чтобы прокомментировать пост.