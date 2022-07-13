Правда ли, что в Германии украинским беженцам предложили разместиться в бывшем концлагере?
По Сети распространилась новость, что администрация музея бывшего концлагеря Заксенхаузен в Германии предложила поселить украинских беженцев на территории мемориала. Мы проверили, правдивы ли эти сообщения.
Первым об объявлении Заксенхаузена сообщил Telegram-канал „Трибунал“. Приглашение якобы появилось в соцсетях музейного комплекса. „Вишенкой на торте“ канал назвал транспаранты на бараках бывшего концлагеря, приветствующие будущих украинских жильцов словами „Добро пожаловать домой“. По словам канала, пост музея вызвал возмущение не только украинцев, но и немцев. В итоге администрация удалила пост несколько часов спустя. „Трибунал“ продемонстрировал скриншоты удалённых постов и добавил: „Призываем вас оценить всю степень безумия и подумать, как на самом деле относятся к украинцам в странах Запада“.
Эта новость быстро распространилась в Telegram-каналах, соцсетях и СМИ. Например, канал „Война с фейками“ написал: „Неоднозначность гостеприимству немцев придаёт надпись: „Добро пожаловать домой“ на стенах бараков, где раньше содержались узники концлагеря, в том числе и украинцы“. В комментариях к посту некоторые пользователи высказали удивление, а некоторые написали, что „туда им и дорога“.
На скриншотах Telegram-канала „Трибунал“ изображены удалённые посты с официальных страниц музея Заксенхаузен в Instagram и Facebook. Чтобы продемонстрировать степень возмущения пользователей, „Трибунал“ также прикрепил скриншоты комментариев украинцев (к посту в Instagram) и немцев (к посту в Facebook).
Первым делом мы проверили, существуют ли пользователи с такими именами в обеих соцсетях. В сети Instagram не оказалось пользователей с никами tima_oxs, lifeofniii и srcompere. Пользователь allamikolaivna всё-таки нашёлся, но фотография профиля у него другая и на страницу музея Заксенхаузен он не подписан. В аккаунте всего одна фотография, выложенная в июле 2018 года. Маловероятно, что после четырёх лет отсутствия активности владелец аккаунта вдруг зашёл на страницу музея Заксенхаузен, чтобы прокомментировать пост.
Та же ситуация с немецкими пользователями, якобы прокомментировавшими пост музея в Facebook. Пользователей с именами Hanna Ritter или Erich Steinmann несколько десятков, но фотографии профиля не соответствуют тем, что на скриншоте. Пользователей с именами Holger Beltz и Frau Eveline в соцсети вообще не зарегистрировано. Также странно, что возраст публикации — „1 день“ — написан на русском языке, а кнопка Mehr anzeigen («Показать больше“) для разворачивания полного текста — на немецком. Язык интерфейса определяется в настройках пользователя и не может показывать информацию на разных языках в одном и том же приложении.
Мы провели цифровой анализ скриншота из Instagram, который подтвердил, что снимок был скомпонован из нескольких изображений. Например, анализ уровня ошибок (ELA, error level analysis) показал, что уровень компрессии пикселей кнопки „Подписаться“ и баннеров на бараках отличается от общего уровня компрессии. Это говорит о том, что эти элементы были добавлены на изображение цифровым способом.
Нам удалось найти оригинальный снимок, который использовал создатель фотоколлажа. Там на бывших бараках Заксенхаузена никаких приветственных баннеров нет.
Мы также позвонили в музей и попросили прокомментировать новость о размещении украинских беженцев. Нам ответили, что ничего об этом не слышали и, если такой информации нет на сайте музея, ей не стоит верить. По их словам, на территории комплекса и помещений-то подходящих нет для размещения людей. Видимо, бывшие бараки заключённых даже не пришли им в голову.
Итак, выложенные скриншоты, как и сам снимок бараков с транспарантами, — фейковые изображения, созданные с помощью графического редактора. Скорее всего, фейк создали авторы Telegram-канала „Трибунал“, чтобы заставить аудиторию „оценить всю степень безумия и подумать, как на самом деле относятся к украинцам в странах Запада“.
Итог: Фейк