Переехал в Эстонию в 90-х, писал СМС тренеру „Пайде“, знает всё о грузинском футболе

В Эстонию я приехал из-за войны в Абхазии (1992-1993). Как беженцам нам в деревне Сое дали квартиру, и мы в ней, так и остались. Нужно было зарабатывать, я начинал работать в лесу и иногда играл в футбольном клубе „Таксопарк“. Со временем с местными ребятами я создал команду, при поддержке волости Тарвасту, местных спонсоров и т.д. На нашем стадионе регулярно проводились детские турниры, к нам приезжали команды из Финляндии, Латвии и Литвы.

Далее меня ждала армия, я пошел в железнодорожные войска, а там ни о каком футболе и речи не было. Сейчас, как мы видим, в России профессиональных хоккеистов забирают в армию. В советское время считалось, что профессиональных футболистов как таковых не было, но игроков, выступающих в высшей лиге, „отмазывали“ (клуб, предприятие, учебное заведение), были также так называемые армейские команды (ЦСКА, СКА), но если призывали в настоящую армию, то обязательно нужно было идти. После возвращения из армии, я снова начал играть в футбол, но из-за серьезной травмы в 24 года, профессиональная карьера не сложилась.

В 8-м классе мне пришлось переехать в другой регион и соответственно сменить школу. С футболом там было туго, а я без мяча не мог, вот мы и соревновались с другими школами, срывались на матчи, даже не информируя учителей, за что и получали разного рода наказания. Но иногда нас и хвалили, особенно когда в первенстве школ занимали призовые места. В те времена в селе Салхино построили стадион, я участвовал в чемпионате и кубке Абхазии, пока мне не исполнилось 18 лет.

Я начал увлекаться футболом с первого класса, во многом благодаря учителю физкультуры, который сам занимался борьбой, но футбол для него был жизнью. Когда я был классе в 5-7-м, он ставил физкультуру последним уроком и мы играли с ним в футбол часами.

Футбол был невероятно популярным видом спорта в СССР и он отображал, а иногда и переосмысляя социальные и национальные отношения внутри мультиэтнического государства. Грузинский же футбол был знаменит своим узнаваемым стилем игры.

Эстонского языка я не знал, учил его, благодаря общению и тренировкам с ребятами. В то время в Вильянди жил Алексей Борн (двоюродный брат певицы Элины Борн), который так же помог мне изучать язык. В настоящее время я работаю в футбольном клубе „Тырва“ с детьми 2012-2015 года рождения.

Сейчас футбол стал цивилизованнее что ли. Я как-то еще в советское время был в Донецке, местный „Шахтер“ играл с тбилисским „Динамо“. Приехавшим из Грузии было очень трудно, толерантности не было никакой, и гостевых болельщиков могли спокойно закидать бутылками.

В Грузии, например, поехать из деревни в Сухуми было очень трудно, было плохое транспортное сообщение. Билеты тоже было тяжело достать, приходилось покупать у перекупщиков. Была глупая ситуация, когда мы с друзьями, 35-летние взрослые „умные“ люди, купили билеты у перекупщиков, а потом оказалось, что они были детские, никакого футбола мы, конечно, не посмотрели.

Тбилисское „Динамо“, которому уже сегодня предстоит играть с „Пайде“, в советское время олицетворяло весь грузинский футбол. В 30-х годах оно обыграло московских одноклубников со счетом 9:5. Такой счет, как мне кажется, лучше всего говорит о стиле игры.

„Динамо“ Тбилиси - это клуб с историей, один из сильнейших клубов чемпионата СССР. Клуб за всю свою историю завоевал много трофеев, в том числе и Кубок обладателей кубков УЕФА (1981 года). Вернувшись в Грузию после финала, игроки команды спустились из самолета прямо на руках своих болельщиков, встречавших их как национальных героев. Клуб по сути представлял собой сборную грузинской нации. В выставочных товарищеских матчах им аплодировали и в Бразилии, и в Аргентине, где знали толк в техничном футболе.

Команда стояла за всю Грузию за её границами, и выделялась на фоне похожих друг на друга русских или украинских команд.