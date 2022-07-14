Переехал в Эстонию в 90-х, писал СМС тренеру „Пайде“, знает всё о грузинском футболе
Сегодня „Пайде“ сыграет ответную игру Лиги конференции против легендарного тбилисского „Динамо“. Мы пообщались с человеком, который своими глазами видел триумф грузинского футбола. Но из-за войны в Абхазии Зураб Кварацхелия был вынужден покинуть родину, а сейчас живет в Вильянди и работает детским тренером. Вот какой монолог он написал для портала Delfi.
Футбол был невероятно популярным видом спорта в СССР и он отображал, а иногда и переосмысляя социальные и национальные отношения внутри мультиэтнического государства. Грузинский же футбол был знаменит своим узнаваемым стилем игры.
Я начал увлекаться футболом с первого класса, во многом благодаря учителю физкультуры, который сам занимался борьбой, но футбол для него был жизнью. Когда я был классе в 5-7-м, он ставил физкультуру последним уроком и мы играли с ним в футбол часами.
В 8-м классе мне пришлось переехать в другой регион и соответственно сменить школу. С футболом там было туго, а я без мяча не мог, вот мы и соревновались с другими школами, срывались на матчи, даже не информируя учителей, за что и получали разного рода наказания. Но иногда нас и хвалили, особенно когда в первенстве школ занимали призовые места. В те времена в селе Салхино построили стадион, я участвовал в чемпионате и кубке Абхазии, пока мне не исполнилось 18 лет.
Далее меня ждала армия, я пошел в железнодорожные войска, а там ни о каком футболе и речи не было. Сейчас, как мы видим, в России профессиональных хоккеистов забирают в армию. В советское время считалось, что профессиональных футболистов как таковых не было, но игроков, выступающих в высшей лиге, „отмазывали“ (клуб, предприятие, учебное заведение), были также так называемые армейские команды (ЦСКА, СКА), но если призывали в настоящую армию, то обязательно нужно было идти. После возвращения из армии, я снова начал играть в футбол, но из-за серьезной травмы в 24 года, профессиональная карьера не сложилась.
В Эстонию я приехал из-за войны в Абхазии (1992-1993). Как беженцам нам в деревне Сое дали квартиру, и мы в ней, так и остались. Нужно было зарабатывать, я начинал работать в лесу и иногда играл в футбольном клубе „Таксопарк“. Со временем с местными ребятами я создал команду, при поддержке волости Тарвасту, местных спонсоров и т.д. На нашем стадионе регулярно проводились детские турниры, к нам приезжали команды из Финляндии, Латвии и Литвы.
Эстонского языка я не знал, учил его, благодаря общению и тренировкам с ребятами. В то время в Вильянди жил Алексей Борн (двоюродный брат певицы Элины Борн), который так же помог мне изучать язык. В настоящее время я работаю в футбольном клубе „Тырва“ с детьми 2012-2015 года рождения.
Сейчас футбол стал цивилизованнее что ли. Я как-то еще в советское время был в Донецке, местный „Шахтер“ играл с тбилисским „Динамо“. Приехавшим из Грузии было очень трудно, толерантности не было никакой, и гостевых болельщиков могли спокойно закидать бутылками.
В Грузии, например, поехать из деревни в Сухуми было очень трудно, было плохое транспортное сообщение. Билеты тоже было тяжело достать, приходилось покупать у перекупщиков. Была глупая ситуация, когда мы с друзьями, 35-летние взрослые „умные“ люди, купили билеты у перекупщиков, а потом оказалось, что они были детские, никакого футбола мы, конечно, не посмотрели.
Тбилисское „Динамо“, которому уже сегодня предстоит играть с „Пайде“, в советское время олицетворяло весь грузинский футбол. В 30-х годах оно обыграло московских одноклубников со счетом 9:5. Такой счет, как мне кажется, лучше всего говорит о стиле игры.
„Динамо“ Тбилиси - это клуб с историей, один из сильнейших клубов чемпионата СССР. Клуб за всю свою историю завоевал много трофеев, в том числе и Кубок обладателей кубков УЕФА (1981 года). Вернувшись в Грузию после финала, игроки команды спустились из самолета прямо на руках своих болельщиков, встречавших их как национальных героев. Клуб по сути представлял собой сборную грузинской нации. В выставочных товарищеских матчах им аплодировали и в Бразилии, и в Аргентине, где знали толк в техничном футболе.
Команда стояла за всю Грузию за её границами, и выделялась на фоне похожих друг на друга русских или украинских команд.
Советские комментаторы говорили о грузинском футболе как об эмоциональном, в противовес „просчитанному“, основанном на дриблинге, а не на физической мощи, на импровизации, а не на грубой силе. И, несмотря на все это, грузинские игроки могли составить немалую часть единой сборной Союза. Перечислять всех звезд грузинского футбола того времени можно часами (Михаил Месхи, Сергей Котрикадзе, Метревели, Владимир Гуцаев), важно другое, тогда мы знали все составы и кто, где играет.
В те времена был очень развит дворовой футбол и мне кажется в этом и есть секрет успеха „Динамо“. Все ребята играли тогда футбол везде, на асфальте, на траве, везде где только можно было, стекла разбивали. Сейчас, например, в Грузии этого нет, везде строят дома и бизнес-центры, да и во дворах много машин стоит, какой тут футбол.
К сожалению, после 1981 года в „Динамо“ произошла смена поколений и результаты стали ухудшаться еще в советское время, а внутренний чемпионат Грузии так и не стал сильным турниром. Грузинские футболисты стремились к большей независимости и большим заработкам. В реальности, большинство талантливых игроково покидали страну. Глобализация, сменившая Холодную войну, делала такие переходы все более желанными и прибыльными. Эта ситуация напоминает нынешний чемпионат Эстонии, когда в чемпионате ты лучше всех, а на европейской арене ты не конкурентноспособен.
В сборной Грузии 90-х и 2000-х тоже были свои звезды, например, Каха Каладзе, Шота и Арчил Арвеладзе, Тимури Кецбая, но все равно не удавалось выйти на чемпионат Европы, постоянно чего-то не хватало, часто менялись тренера, а это точно не шло на пользу.
Вот и нынешний состав „Динамо“ (Тбилиси) очень молодой, а молодые игроки, как правило, нестабильны. Это было заметно по первой игре против „Пайде“, они забили первыми, но потом решили, что игра сделана и недооценили соперника. Я знаком с тренером „Пайде“, во время игры я ему писал сообщение „забейте гол и сделайте 2:2“, и они забивают. После игры, конечно, в Грузии были комментарии о позорной игре. Перед ответной игрой давление на „Динамо“ только увеличилось, они должны проходить дальше, а если они не пройдут, то тренер должен будет уйти в отставку.
Ответная игра будет сложной для „Динамо“, в Пярну у „Пайде“ будет огромная поддержка трибун, важна концентрация и важно понимать за какой клуб ты играешь. Если дальше „Динамо“ не пройдет, то для клуба с такой историей это будет провал, возможно, это будет переломный момент и клуб после этого родиться заново.