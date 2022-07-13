ДЕВУШКА ДНЯ | Самая красивая гольфистка мира

Пейдж Спиранак – ее имя горячая тема для обсуждения среди поклонников гольфа. Она получила известность в социальных сетях благодаря своим урокам игры в гольф, и с тех пор стала иконой стиля и секс-символом. Мозг, мастерство и красота — это ее сильные стороны.

В детстве Пейдж Спиранак занималась художественной гимнастикой и даже была приглашена в национальную сборную США, однако травма коленной чашечки поставила крест на профессиональном спорте.

После восстановления девушка увлеклась гольфом, играла среди юниоров и возглавляла женскую команду по гольфу в колледже. В 2016-м она создала свой собственный канал на YouTube, где стала публиковать видеоуроки игры в гольф. Сегодня за ней следят более 3,5 млн подписчиков в социальных сетях.

Девушка оживила интерес к женскому гольфу, сделала его более прибыльным и посещаемым. Она является самой желанной гольфисткой мира.