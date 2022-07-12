Президент Шри-Ланки пытался бежать из страны: ему помешали сотрудники аэропорта

Раджапакса, который должен официально уйти в отставку 13 июля, в среду, пытался улететь в Дубай в ночь на понедельник, 11 июля.

По словам официальных должностных лиц, сотрудники иммиграционной службы аэропорта не позволили Раджапаксе пройти в VIP-зону аэропорта. Президент Шри-Ланки не стал проходить обычные очереди, опасаясь, что на него нападет толпа.

В результате Раджапакса пропустил четыре рейса в Объединенные Арабские Эмираты, и он, и его жена, и дюжина других членов семьи, а также близкие помощники провели ночь на близлежащей военной базе.

Похоже, что в последние дни президент пытался бежать несколькими способами, но ему это не удалось. Правительство Индии отказало военному самолету Шри-Ланки, на борту которого находился Раджапакса, в приземлении в гражданском аэропорту. Тем временем, американское посольство в стране отказало шри-ланкийскому президенту в выдаче визы.

Раджапакса много лет проживал в США, его сын и внук проживают в этой стране. Сам политик отказался от двойного гражданства с США, чтобы баллотироваться в президенты. Это значит, что теперь он не имеет права на получение гостевой визы.

Как сообщили официальные источники французскому изданию Agence France-Presse, Раджапакса на данный момент рассматривает возможность побега с острова на патрульном корабле ВМС Шри-Ланки, однако эта информация пока не была подтверждена.

Пока он еще является президентом, Раджапакса пользуется иммунитетом от ареста. Считается, что он хочет уехать за границу, прежде чем уйти в отставку, чтобы избежать задержания. Раджапакса обвиняется в коррупции и неэффективном управлении экономикой, которые привели страну к банкротству и спровоцировали самый тяжелый финансовый кризис в истории Шри-Ланки.