Правда ли, что Михаил Булгаков называл русских „дикой ордой душегубов и злодеев“?
В последние годы по интернету гуляет уничижительное высказывание писателя Михаила Булгакова в отношении русского народа. Мы проверили, говорил ли такое известный писатель.
Полностью характеристика выглядит так: „Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев“. Чаще всего её можно увидеть в целой подборке критических высказываний о России и её народе, приписываемых известным писателям, от Пушкина до Горького. В разные годы эту подборку с небольшими изменениями распространяли такие ресурсы, как Obozrevatel, „Цензор.нет“, „Главное в Украине“, „Хвиля“, Dynamo.kiev.ua, а также американский политолог Леон Вайнстайн. Не обошли её стороной и в 2022 году — как в соцсетях (3500 репостов в Facebook), так и на информационных сайтах („Кстати+ новости Каменского (Днепродзержинска)“).
Литературное наследие Михаила Булгакова, включая его дневники и письма, изучено хорошо. Единственное высказывание на схожую тематику, которое нам удалось обнаружить, встречается в фельетоне „Столица в блокноте“. Его герой, карикатурный нэпман, сообщает: „Гм... подумаешь, свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было всё это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ — хам. И всё им опять заплюёт!“.
Эта цитата, очевидно, не может иметь никакого отношения к интересующему нас высказыванию. Откуда же оно взялось? Если проследить историю распространения, то обнаружится, что впервые фраза упоминается в районе 2008 года в рамках всё той же подборки. О ее недавнем возникновении в сентябре того же года сообщало, в частности, агентство „Росбалт“, ссылаясь на некий сайт sakartvelo.info как на первоисточник. Сайт уже не действует, и проверить это утверждение сегодня не представляется возможным. Однако стоит отметить, что это далеко не единственное проблемное изречение в вышеупомянутой коллекции. Так, цитаты Достоевского, Максима Горького, Ивана Аксакова, Пушкина и Тургенева серьёзно искажены, цитата Алексея Толстого взята из статьи Василия Шульгина о нём (автор приводит её от своего имени), а высказывание Ивана Шмелёва и вовсе не существовало до появления подборки. Учитывая наличие английского подстрочника в ранних публикациях подборки, можно предположить, что в большинстве случаев имел место довольно вольный перевод с русского и обратно, приведший к таким сильным искажениям.
Что касается искомой цитаты, то её прототип всё-таки можно обнаружить у Булгакова, но… у Сергея, известного религиозного философа и священника. Он негативно воспринял Октябрьскую революцию и откликнулся на неё сборником диалогов „На пиру богов“. В самом начале первого диалога один из собеседников, обозначенный как Общественный деятель, восклицает: „На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра. Где же он, великодушный и светлый народ, который влёк сердца детской верой, чистотой и незлобивостью, даровитостью и смирением? А теперь это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей, сверху донизу в крови и грязи, во всяком хамстве и скотстве“.
Как видим, последнее предложение весьма напоминает высказывание, приписываемое Михаилу Булгакову. Похоже, здесь имела место ошибка атрибуции из-за совпадения фамилий, усугублённая вольным обратным переводом.
Итог: Неверная атрибуция цитаты