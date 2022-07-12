Правда ли, что Михаил Булгаков называл русских „дикой ордой душегубов и злодеев“?

Полностью характеристика выглядит так: „Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев“. Чаще всего её можно увидеть в целой подборке критических высказываний о России и её народе, приписываемых известным писателям, от Пушкина до Горького. В разные годы эту подборку с небольшими изменениями распространяли такие ресурсы, как Obozrevatel, „Цензор.нет“, „Главное в Украине“, „Хвиля“, Dynamo.kiev.ua, а также американский политолог Леон Вайнстайн. Не обошли её стороной и в 2022 году — как в соцсетях (3500 репостов в Facebook), так и на информационных сайтах („Кстати+ новости Каменского (Днепродзержинска)“).

Литературное наследие Михаила Булгакова, включая его дневники и письма, изучено хорошо. Единственное высказывание на схожую тематику, которое нам удалось обнаружить, встречается в фельетоне „Столица в блокноте“. Его герой, карикатурный нэпман, сообщает: „Гм... подумаешь, свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было всё это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ — хам. И всё им опять заплюёт!“.