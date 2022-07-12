„Проблема заключается в том, что квалификация на Игры в Париже во многих видах спорта начинается за два года до самих соревнований. Таким образом, спортивные федерации сталкиваются с трудностями, ведь они имеют рекомендации МОК не приглашать россиян и белорусов до турниров.

Маловероятно, что кто-то из роccиян пройдет квалификацию во вcех видах cпорта, кроме дзюдо, тенниcа и велоcпорта, которые допуcтили атлетов из Роccии. Будет неправильно cказать оcтальным cпортcменам, которые уже прошли квалификацию: „Эй, мы изменили правила, чтобы приглаcить руccких“, — цитирует Риди The Guardian.

Российские спортсмены смогут квалифицироваться только в трех видах спорта, где они сейчас могут выступать – велоспорт, дзюдо и теннис. Международная федерация футбола, Международная федерация хоккея с шайбой и Международный союз конькобежцев отстранили Россию от соревнований и приостановили членство страны в организациях.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.