ВИДЕО | Украинские ракеты каждую ночь наносят удары по российским складам с боеприпасами

Сильные взрывы прозвучали в ночь во вторник, когда ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины, попала в склад боеприпасов в городе Новая Каховка в оккупированной российскими войсками Херсонской области. По сообщению российских СМИ, в результате попадания ракеты погибло не менее семи местных жителей. У западных СМИ данные о погибших отсутствуют. Украинские власти подтвердили факт нанесения удара.

Поставки западного вооружения и американские реактивные системы залпового огня HIMARS изменили темп боевых действий.

По словам главы Одесской военной администрации Сергея Брачука, недавно в результате такого же удара в Херсонской области был убит генерал майор оккупационных войск Артем Насбулин. Как сообщил Брачук, Насбулин погиб в результате удара РСЗО HIMARS.

Только за последние четыре дня были атакованы российские склады с оружием и боеприпасами в Новой Каховке и Херсоне (Херсонская область), Донецке, Шантарске, Торезе, Кировске и Харцызске (все Донецкая область) и в Альчевске (Луганская область).