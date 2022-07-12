Теперь официально: Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года

"Тот факт, что Хорватия станет 20-м членом еврозоны, является четким сигналом того, что европейская интеграция продолжается, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся“, — заявил министр финансов Хорватии Здравко Марич.

Помимо этого, Хорватия также получит место в Совете Европейского центрального банка — в качестве наблюдателя с сентября и в качестве полноправного члена в январе. "Прекрасный клуб, частью которого можно стать. Это требует приверженности и постоянного соблюдения правил, и мы знаем, что Хорватия может это сделать“, — сказала Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка.