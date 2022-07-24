Minu Eesti
24.07.2022, 08:03

Почему защищаться от солнца нужно даже в дождливой Эстонии и как правильно выбрать SPF?

 
ФОТО: Pexels

Про SPF сегодня знают взрослые и дети. Но насколько эти знания достаточны? Большинство ограничивается поверхностной информацией: чем выше SPF фактор, тем лучше защита от солнца. Аптечный провизор и аналитик Дарья Лисовская рассказывает в своем блоге на RusDelfi предлагает разобраться в этой теме подробнее.

Не смотря на то, что страна наша далеко не южная, защита от солнца необходима в любое время года, поскольку ультрафиолетовое излучение способствует, как минимум, преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен.

Более того, около 75% лучей УФ-А проникает даже сквозь оконное стекло. Получается, вам нужно наносить защиту от солнца даже в том случае, если вы не планируете выходить на улицу. Что уж говорить, если вы все-таки собираетесь покинуть квартиру. Почти 80% ультрафиолетовых лучей способны проникать сквозь облака и негативно воздействовать на кожу. Об этом говорят многие специалисты.

SPF - Sun Protection Factor (солнцезащитный фактор), рассчитывается для каждого косметического продукта, исходя из количества содержащихся в нем веществ, способных поглотить ультрафиолетовое излучение (UVA / UVB).

В зависимости от механизма действия SPF фильтры делятся на:

1) физические ( минеральные)- создают экран и таким образом отражают солнечные лучи спектра .

  • Оксид цинка (zinc oxide)

  • Диоксид титана (titanium dioxide)

Имейте в виде, при склонности к акне они могут забивать поры!

2) химические (органические)- проникают в клетки кожи и межклеточное пространство, защищая кожу изнутри. Реагируют с ультрафиолетом и преобразовывают излучение в тепловую энергию.

  • Parsol 5000,

  • Benzyl Salicylate ,

  • Octyl Triazone,

  • Homosalate,

  • Ocinoxate,

  • Oxybenzone, Sulisobenzone, Dioxybenzone,

  • Octocrylene,

  • Avobenzone jt.

Будьте осторожны с таким типом SPF при склонности к аллергии и куперозу.

SPF косметической продукции:

*SPF 2-4 – базовая защита, защищает от 50-75% УФ

  • SPF 4-10 – средняя степень защиты, защищает от 85% УФ

  • SPF 10-20 – высокая степень защиты, защищает от 95% УФ

  • SPF 20-30 — интенсивная защита, защищает от 97% УФ

  • SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ

Кстати, одновременное использование средств с разными значениями SPF не дает большей защиты! Например, крем для лица SPF 15 + пудра для лица SPF 10 ≠ SPF 25, а только SPF 15!

Как выбрать средство с SPF?

Несмотря на то, что SPF - это обозначение не времени, а количества ультрафиолетовых лучей которое будет заблокировано средством, для удобства применения все же была выведена приблизительная формула, связанная с частотой применения. В идеале при выборе средства с SPF стоит учитывать тип кожи человека, индекс ультрафиолета в конкретной местности, географические особенности. Однако для упрощения можно исходить из того, что естественная защита нашей кожи от солнца длится 10-15 мин. Значит SPF 15 продлит частично защиту до 150 мин (10 мин*15), или 2,5 часов.

Стоит помнить, что после интенсивных занятий спортом, плавании, чрезмерной потливости стоит наносить солнцезащитное средство каждые два часа вне зависимости от фактора. Так как физические фильтры стираются, химические - вступают в реакцию и перестают работать. Безопасного вам солнечного времяпрепровождения!

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