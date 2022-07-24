Почему защищаться от солнца нужно даже в дождливой Эстонии и как правильно выбрать SPF?
Про SPF сегодня знают взрослые и дети. Но насколько эти знания достаточны? Большинство ограничивается поверхностной информацией: чем выше SPF фактор, тем лучше защита от солнца. Аптечный провизор и аналитик Дарья Лисовская рассказывает в своем блоге на RusDelfi предлагает разобраться в этой теме подробнее.
Не смотря на то, что страна наша далеко не южная, защита от солнца необходима в любое время года, поскольку ультрафиолетовое излучение способствует, как минимум, преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен.
Более того, около 75% лучей УФ-А проникает даже сквозь оконное стекло. Получается, вам нужно наносить защиту от солнца даже в том случае, если вы не планируете выходить на улицу. Что уж говорить, если вы все-таки собираетесь покинуть квартиру. Почти 80% ультрафиолетовых лучей способны проникать сквозь облака и негативно воздействовать на кожу. Об этом говорят многие специалисты.
SPF - Sun Protection Factor (солнцезащитный фактор), рассчитывается для каждого косметического продукта, исходя из количества содержащихся в нем веществ, способных поглотить ультрафиолетовое излучение (UVA / UVB).
В зависимости от механизма действия SPF фильтры делятся на:
1) физические ( минеральные)- создают экран и таким образом отражают солнечные лучи спектра .
Оксид цинка (zinc oxide)
Диоксид титана (titanium dioxide)
Имейте в виде, при склонности к акне они могут забивать поры!
2) химические (органические)- проникают в клетки кожи и межклеточное пространство, защищая кожу изнутри. Реагируют с ультрафиолетом и преобразовывают излучение в тепловую энергию.
Parsol 5000,
Benzyl Salicylate ,
Octyl Triazone,
Homosalate,
Ocinoxate,
Oxybenzone, Sulisobenzone, Dioxybenzone,
Octocrylene,
Avobenzone jt.
Будьте осторожны с таким типом SPF при склонности к аллергии и куперозу.
SPF косметической продукции:
*SPF 2-4 – базовая защита, защищает от 50-75% УФ
SPF 4-10 – средняя степень защиты, защищает от 85% УФ
SPF 10-20 – высокая степень защиты, защищает от 95% УФ
SPF 20-30 — интенсивная защита, защищает от 97% УФ
SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ
Кстати, одновременное использование средств с разными значениями SPF не дает большей защиты! Например, крем для лица SPF 15 + пудра для лица SPF 10 ≠ SPF 25, а только SPF 15!
Как выбрать средство с SPF?
Несмотря на то, что SPF - это обозначение не времени, а количества ультрафиолетовых лучей которое будет заблокировано средством, для удобства применения все же была выведена приблизительная формула, связанная с частотой применения. В идеале при выборе средства с SPF стоит учитывать тип кожи человека, индекс ультрафиолета в конкретной местности, географические особенности. Однако для упрощения можно исходить из того, что естественная защита нашей кожи от солнца длится 10-15 мин. Значит SPF 15 продлит частично защиту до 150 мин (10 мин*15), или 2,5 часов.
Стоит помнить, что после интенсивных занятий спортом, плавании, чрезмерной потливости стоит наносить солнцезащитное средство каждые два часа вне зависимости от фактора. Так как физические фильтры стираются, химические - вступают в реакцию и перестают работать. Безопасного вам солнечного времяпрепровождения!
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