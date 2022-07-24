Почему защищаться от солнца нужно даже в дождливой Эстонии и как правильно выбрать SPF?

Не смотря на то, что страна наша далеко не южная, защита от солнца необходима в любое время года, поскольку ультрафиолетовое излучение способствует, как минимум, преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен.

Более того, около 75% лучей УФ-А проникает даже сквозь оконное стекло. Получается, вам нужно наносить защиту от солнца даже в том случае, если вы не планируете выходить на улицу. Что уж говорить, если вы все-таки собираетесь покинуть квартиру. Почти 80% ультрафиолетовых лучей способны проникать сквозь облака и негативно воздействовать на кожу. Об этом говорят многие специалисты.

SPF - Sun Protection Factor (солнцезащитный фактор), рассчитывается для каждого косметического продукта, исходя из количества содержащихся в нем веществ, способных поглотить ультрафиолетовое излучение (UVA / UVB).

В зависимости от механизма действия SPF фильтры делятся на:

1) физические ( минеральные)- создают экран и таким образом отражают солнечные лучи спектра .

Оксид цинка (zinc oxide)

Диоксид титана (titanium dioxide)

Имейте в виде, при склонности к акне они могут забивать поры!

2) химические (органические)- проникают в клетки кожи и межклеточное пространство, защищая кожу изнутри. Реагируют с ультрафиолетом и преобразовывают излучение в тепловую энергию.

Parsol 5000,

Benzyl Salicylate ,

Octyl Triazone,

Homosalate,

Ocinoxate,

Oxybenzone, Sulisobenzone, Dioxybenzone,

Octocrylene,

Avobenzone jt.

Будьте осторожны с таким типом SPF при склонности к аллергии и куперозу.

SPF косметической продукции:

*SPF 2-4 – базовая защита, защищает от 50-75% УФ

SPF 4-10 – средняя степень защиты, защищает от 85% УФ

SPF 10-20 – высокая степень защиты, защищает от 95% УФ

SPF 20-30 — интенсивная защита, защищает от 97% УФ

SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ

Кстати, одновременное использование средств с разными значениями SPF не дает большей защиты! Например, крем для лица SPF 15 + пудра для лица SPF 10 ≠ SPF 25, а только SPF 15!

Как выбрать средство с SPF?