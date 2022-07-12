Еще один вариант „омикрона“: насколько он опасен

Новая мутация коронавируса, получившая название BA.2.75, была впервые выявлена в Индии в начале июня. На сегодняшний день случаи заражения этим вариантом SARS-CoV-2 уже зафиксированы в Японии, Германии, Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии. Исследователи называют BA.2.75 вариантом „второго поколения“, поскольку эта разновидность инфекции развилась из омикрон-варианта BA.2.

Пока число заражений BA.2.75 в мире незначительно. Из-за этого собирать информацию по секвенированию его трудно. „Объем данных по этому варианту пока минимален, - пояснил в беседе с DW Ульрих Эллинг, генетик и молекулярный биолог из Австрийской академии наук. - Но у него есть несколько признаков, которые заставили нас обратить на него внимание“.

Множество мутаций позволяет лучше уходить от иммунного ответа

По сравнению со своим исходным вариантом - BA.2 - новый вариант коронавируса имеет восемь дополнительных мутаций спайкового белка. Из-за особого расположения этих мутаций у ученых есть опасения, что иммунитет, выработанный против BA.2, может оказаться неэффективным против BA.2.75. Другими словами, человек, переболевший вариантом „омикрона“ BA.2, может снова заразиться коронавирусом, если вступит в контакт с носителем варианта BA.2.75.

Эллинг подчеркивает, что пока эксперты ничего не знают о новом варианте доподлинно. Но тот факт, что BA.2.75 смог распространиться по крайней мере в трех различных регионах Индии - страны, которая уже пережила волну заражений BA.2, - вероятно, говорит о том, что BA.2.75 способен уходить от иммунного ответа организма.

Том Пикок, вирусолог из отделения инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона, написал в Twitter, что, по его мнению, многочисленные мутации и широкое географическое распространение BA.2.75 делают его „достойным пристального внимания“.

Рост числа незарегистрированных случаев заражения коронавирусом