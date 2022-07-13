ВИДЕО | Сколько стоит жизнь в Эстонии? Обзор цен на продукты в Таллинне

Годовая инфляция в Эстонии достигла 22 процентов, а продуктовая -19. Сегодня мы посмотрим, что я купил в магазине, сколько это стоило, а также сравним ситуацию с той, что была год назад, когда я делал подобное видео.

Итак, вот что вышло:

Картофель - 44 цента за кг - подорожал в два раза. Почти год назад за такую цену я брал мытый и отсортированный картофель. Сейчас же в Призме цены на него доходят до 99 центов!

Есть еще два шуточных индекса, цены на которые принято сравнивать - это бананы и Бигмак. Так вот, бананы стоили в прошлом году 86 центов за кг. Сейчас же самые простые бананы стоят 1,19.

А вот что не подорожало, так это паприка - как была 2,59 (до 3-х евро), так и осталась. Также не подорожала морковь. Что касается шампиньонов, то за 2, 75 цента за кг можно было взять отборные грибы, упакованные в пластмассовые коробки по полкило. Теперь же если вы хотите купить шампиньоны за такую же сумму, вам придется набирать их самим на развес.

Что же еще подорожало? И какие продукты остались на прежнем ценовом уровне? Смотрите продолжение в видео: