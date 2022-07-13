ВИДЕО | „А мы еще и не начинали“: какими нелепыми высказываниями запомнилась ушедшая неделя?

В самом начале минувшей неделе свой вклад в словарь сделал лидер партии „Справедливая Россия“ Сергей Миронов. Он предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. Что его заставило выступить с такой идеей — непонятно. В соцсетях тут же появилось множество похожих предложений. „А также Владимосква и Санкт-Владибург!“ „Балтипутийск лучше, че уж“ „Вродебалтийск. А вроде и нет“ „Владимироцентральск!“ „Владибалтийск и точка!“ Тем временем в другой партии, которая славится своими инициативами, — в ЛДПР —предложили отказаться от иностранного слова „президент“ и называть Путина правителем. Можно и сразу царем, кстати.

Я напомню, что в последнее время депутатов как-то особенно беспокоит вопрос иностранной лексики и они его, как в известном анекдоте постоянно расчесывают. То Валентина Матвиенко читает стихи о бойфрендах, то крымские деятели выпускают словарь, то предлагается отменить иностранные вывески и так далее. Тем временем в государственном Сбербанке, похоже, не следуют политическим веяниям времени и употребляют нехорошие слова! Например, такие, как „реимплантация“.

„Сейчас в России наблюдается дефицит чипов для банковских карт, и Сбербанк нашел выход из ситуации — банк занялся „реимплантацией“ чипов из неактивированных карт в новые, —пояснила начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. После этого она, видимо, спохватилась и заменила иностранное слово подходящим русским глаголом. Цитата: „Мы начали „выковыривать“ чипы из карточек и вставлять их в новые карты“. Это решение она назвала близким к гениальному. Перед нам интересный пример эвфемизации. Красивым словом реимплантация прикрывается весьма приземленный процесс — выковыривание, которое гораздо более точно отражает суть процесса.