ФОТО | Eesti Päevaleht в раздираемом войной, но бурлящем летнем Киеве: похоже, домашний уют предпочитают бомбоубежищам

Здесь, в самом сердце Украины, перед вами предстает заманчивая летняя идиллия с шумными парками и кафе. Но если прищуриться, то в фокус попадают мешки с песком и блокпосты, опоясывающие административные здания, не говоря уже о передающем дух эпохи реквизите в киосках — вроде туалетной бумаги с фото Путина. Площади города украшены подбитыми русскими танками, развеваются флаги в память павших. Из этого рождается новый облик Киева, в котором смеются и плачут, празднуют и фотографируют свадьбы.