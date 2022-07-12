ФОТО | Новоиспеченную чемпионку Ефимову встретили в Эстонии овациями

Энели Ефимовой всего 15 лет, а она уже успела переписать множество юниорских рекордов планеты и страны, выступить на Олимпийских играх в Токио и завоевать серебро на взрослом чемпионате Европы. На прошедшем в Румынии юниорском ЧЕ Ефимова завоевала три золотых медали (50, 100 и 200 метров брассом).

В аэропорту новоиспеченную чемпионку встретили овациями и поздравлениями десятки болельщиков. Несмотря на усталость, Энели поделилась эмоциями с журналистами.

Удивлены тем, сколько народу вас встречает?

Я предполагала, что люди придут, но не ожидала, что в такое позднее время может прийти так много людей. Это безусловно очень приятно.

Как прошел ваш перелет, были ли какие-то сложности или форс-мажорные ситуации?

Соревнования, перелеты, накопилась усталость. Как таковых проблем не возникло, за исключением того, что мы должны были прилететь в Таллинн раньше, но рейс немного задержался.

Какая из трех медалей далась сложнее всего?

Я думаю это медаль, завоёванная на дистанции 200 метров. Мое преимущество над вторым местом было совсем меленьким (0,01 секунды), это что-то нереальное. Плюс установила новый рекорд Эстонии, на 0,03 секунды быстрее.

Вы отлично выступали на Олимпиаде, завоевывали серебро взрослого чемпионата Европы. Вам с „малышнёй“ не скучно?

Я сама еще „малышня“, да и, например, на дистанции в 200 метров я победила в очень тяжёлой борьбе. Талантливых пловчих, которые тебе всегда могут навязать борьбу, и среди „малышни“ много.

Вопрос, который не могу не задать. Не принимают ли вас на соревнованиях за россиянку: и потому что фамилия Ефимова, и просто потому что по-русски говорите?

Нет, я родилась в Эстонии и представляю свою страну. С российской пловчихой Ефимовой не путают, да и имя у меня эстонское, поэтому за россиянку не принимают.

По российским соперницам не скучаете?