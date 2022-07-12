ФОТО | Новоиспеченную чемпионку Ефимову встретили в Эстонии овациями
Уроженку Силламяэ Энели Ефимову, которая завоевала три золотых медали на юниорском чемпионате Европы по плаванию, глубокой ночью встретили в таллиннском аэропорту имени Леннарта Мери бурными овациями.
Энели Ефимовой всего 15 лет, а она уже успела переписать множество юниорских рекордов планеты и страны, выступить на Олимпийских играх в Токио и завоевать серебро на взрослом чемпионате Европы. На прошедшем в Румынии юниорском ЧЕ Ефимова завоевала три золотых медали (50, 100 и 200 метров брассом).
В аэропорту новоиспеченную чемпионку встретили овациями и поздравлениями десятки болельщиков. Несмотря на усталость, Энели поделилась эмоциями с журналистами.
Удивлены тем, сколько народу вас встречает?
Я предполагала, что люди придут, но не ожидала, что в такое позднее время может прийти так много людей. Это безусловно очень приятно.
Как прошел ваш перелет, были ли какие-то сложности или форс-мажорные ситуации?
Соревнования, перелеты, накопилась усталость. Как таковых проблем не возникло, за исключением того, что мы должны были прилететь в Таллинн раньше, но рейс немного задержался.
Какая из трех медалей далась сложнее всего?
Я думаю это медаль, завоёванная на дистанции 200 метров. Мое преимущество над вторым местом было совсем меленьким (0,01 секунды), это что-то нереальное. Плюс установила новый рекорд Эстонии, на 0,03 секунды быстрее.
Вы отлично выступали на Олимпиаде, завоевывали серебро взрослого чемпионата Европы. Вам с „малышнёй“ не скучно?
Я сама еще „малышня“, да и, например, на дистанции в 200 метров я победила в очень тяжёлой борьбе. Талантливых пловчих, которые тебе всегда могут навязать борьбу, и среди „малышни“ много.
Вопрос, который не могу не задать. Не принимают ли вас на соревнованиях за россиянку: и потому что фамилия Ефимова, и просто потому что по-русски говорите?
Нет, я родилась в Эстонии и представляю свою страну. С российской пловчихой Ефимовой не путают, да и имя у меня эстонское, поэтому за россиянку не принимают.
По российским соперницам не скучаете?
Я не могу сказать, что я прямо с кем-то дружила или активно общалась из российских пловчих. Всегда интересно бороться с сильными соперницами, быстрыми, но скучать точно не приходится. В женском брассе в последнее время много и других молодых звезд, с которыми всегда тяжело соперничать.
Откройте секрет, как с таким напряженным графиком еще успеваете учиться?
Честно, даже не знаю. Я учусь в спортивной школе Audentes и там все продумано именно для спортсменов, поэтому совмещать учебу и соревнования не тяжело. Важно просто тренироваться и учиться по максимуму, а если есть желание, то все обязательно получится.
Обычно вы сильно нервничаете перед заплывом?
Я обычно не переживаю и стараюсь максимально концентрироваться на своем заплыве.
У вас есть какие-то приметы или ритуалы перед заплывами?
Приметы — это мой секрет, поэтому я не могу рассказать о них, так как они могут потом просто перестать действовать.
Как долго вы будете находиться в Таллинне и какие дальнейшие планы?
Сейчас конечно же хочется выспаться и немного отдохнуть. Дальше меня ждет подготовка в Словакии к взрослому чемпионату Европы, который пройдет в Риме с 11-17 августа. В конце августа пройдет первенство мира среди юниоров, но пока не могу сказать, поеду туда или нет.