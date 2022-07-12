„Русское Радио“ - самая популярная в Эстонии музыкально-развлекательная радиостанция на русском языке(8)
Cогласно последнему исследованию фирмы Kantar Emor*, самой популярной коммерческой русскоязычной радиостанцей Эстонии является „Русское Радио“, аудитория которого составляет 75 000 слушателей в неделю.
Традиционно сегмент коммерческих радиостанций в измерении и сравнении своих достижений ориентируется на показатели охвата аудитории за неделю. За период с январь по июнь 2022 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:
Русское Радио – 75 000
Народное Радио – 73 000
SKY Радио – 69 000
DFM – 51 000
Юмор FM – 49 000
Радио Волна – 28 000
Среди более молодой аудитории позицию лидера занимает SKY Радио, у которого также самая слушаемая утренняя программа – шоу ЗапуSKY! В неделю SKY Радио отдают предпочтение 53 000 слушателей в возрасте от 20 до 55 лет.
Слушатели в возрасте от 20 до 55 лет продемонстрировали свои симпатии следующим образом:
SKY Радио – 53 000
Русское Радио – 45 000
DFM – 45 000
Народное Радио – 43 000
Юмор FM – 22 000
Радио Волна – 18 000
*Независимое исследование аудитории было проведено фирмой Kantar Emor с 1 января по 30 июня 2022 года.